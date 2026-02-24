신한운용, 'SOL 한국형글로벌반도체 액티브' 연초 이후 수익률 연초 이후 28.61%

신한자산운용은 24일 반도체 업황의 현재 트렌드를 포트폴리오에 반영해 메모리와 파운드리 비중을 확대한 'SOL 한국형글로벌반도체액티브' 상장지수펀드(ETF)를 반도체 시장의 흐름을 따라갈 수 있는 대표상품으로 제시했다.

최근 반도체 시장은 인공지능(AI) 확산으로 고대역폭메모리(HBM) 수요가 급증하며 한동안 비메모리 중심이었던 관심이 메모리로 재집중되는 흐름이 관측된다. 특히 AI 추론 시장이 본격 확대되면서 그래픽처리장치(GPU)가 연산을 수행하는 동안 HBM이 연산 데이터를 실시간 공급하고 대규모 데이터는 비용 효율적인 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 저장·호출하는 형태로 인프라 구조가 진화하고 있다. 이 과정에서 GPU-HBM-SSD가 밸류체인 내에서 동시 수혜를 받는 구조적 변화가 나타나고 있다.

SOL 한국형글로벌반도체액티브는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 메모리 3사 편입 비중을 약 45% 수준으로 구성해 메모리 트렌드에 대한 투자 집중도를 높였다. 동시에 글로벌 공급망에서 미국이 상대적으로 취약한 제조(파운드리) 밸류체인이 부각되는 가운데 TSMC와 삼성전자 등 파운드리 핵심 2개사 비중을 약 33% 수준으로 편입해 '제조 경쟁력' 축에도 집중했다.

구성종목을 살펴보면 삼성전자(23.4%), TSMC(20.6%), SK하이닉스(14.9%), 마이크론(7.5%)으로, 메모리(한국·미국 대표 기업)와 파운드리(글로벌 1·2위 핵심 사업자)를 함께 담는 구조가 특징이다. 이 외에도 브로드컴(6.9%), 엔비디아(6.7%), ASML(5.0%), AMD(3.1%) 등을 편입해 AI 반도체 생태계 핵심 기업에 대한 노출을 확보하고 글로벌 반도체 밸류체인 관점의 분산도 함께 추구한다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "반도체는 업황 사이클과 기술 패러다임 변화에 따라 주도 섹터가 빠르게 전환되는 산업인 만큼 트렌드 변화 구간에서는 포트폴리오의 종목 구성과 비중 조절이 무엇보다 중요하다"며 "SOL 한국형글로벌반도체액티브는 메모리(HBM)와 파운드리(첨단 제조)라는 현재의 핵심축을 중심으로 하되 AI 가속기와 장비·계측·테스트까지 밸류체인을 함께 담아 트렌드 집중과 밸류체인 분산을 동시에 추구한다"고 설명했다

SOL 한국형글로벌반도체액티브 ETF는 국내 및 글로벌 기업에 분산 투자하면서도 액티브 전략을 통해 반도체 산업의 최신 트렌드를 반영해 종목 구성과 비중을 탄력적으로 조절하는 ETF다. 2022년 4월 상장 이후 현재(23일 기준)까지 누적수익률은 314.12%에 달하며 최근 1개월 8.78%, 3개월 44.91%, 연초 이후 28.61%의 수익률을 기록하고 있다.

김 총괄은 "반도체 트렌드 변화에 맞춰 액티브한 종목 선별과 리밸런싱을 통해 핵심 기업에 투자할 수 있도록 시장 흐름에 대응해 나가겠다"라고 덧붙였다.





