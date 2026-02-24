경기도일자리재단, 기업 직무·조직문화 무료 컨설팅 나선다

경기도일자리재단 경기광역새일센터가 '일터동행 기업 파트너십' 참여 기업을 모집한다.

해당 사업은 도내 기업을 대상으로 직무·조직문화 교육과 전문 컨설팅을 무료 지원해 근로자가 일하기 좋은 환경 조성을 돕는 프로그램이다. 30개 기업을 선착순 모집한다.

모집 대상은 도내 상시 근로자 10인 이상 기업으로 교육 참여자가 10인 이상이어야 한다. 여성 재직자 비율이 10% 이상이거나, 올해 경력단절 예방지원사업에 신규 참여하는 기업을 우선 선정한다. 공공기관과 3개월 미만 인력 수요 업체, 임금 체불 기업 등은 참여가 제한된다.

선정 기업은 기업 특성과 수요에 맞춰 '찾아가는 기업교육' 또는 '일·생활 균형 컨설팅'을 지원받는다. '찾아가는 기업교육'은 기업당 2시간 이내 대면 교육으로 진행된다. 세대 간 갈등 관리와 조직 내 소통 전략, 직장 내 대인관계 기술, 리더가 바라는 중간관리자의 역할 등 다양한 주제 중 선택할 수 있다.

경기도일자리재단의 '일터동행 기업 파트너십' 참여기업 모집 포스터 AD 원본보기 아이콘

'일·생활 균형 컨설팅'은 ESG(환경·사회·지배구조) 가족친화경영 컨설팅과 직장문화개선 컨설팅으로 구분하며, 한 유형을 선택해 총 2회 심층 진행한다. ESG 가족친화경영 컨설팅은 2026년 가족친화인증 준비 기업에 적합하다. 직장문화개선 컨설팅은 ESG 경영 기반 조직문화와 인사체계 구축, 성과·공정성 중심 평가제도 개선, 유연근무제 설계 등 체계적 인사·노무 시스템 마련을 지원한다. 교육과 컨설팅 종료 후에는 지역새일센터와 연계해 참여기업 사후관리를 제공할 예정이다.

경기도일자리재단은 이 사업을 통해 기업이 겪는 소통 문제와 인사·노무 리스크를 선제적으로 예방하고, 유연근무제와 육아휴직 등 일·가정 양립 제도가 현장에 안착하도록 지원할 계획이다.

김명희 경기광역새일센터장은 "급변하는 경영 환경에서 조직문화는 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소다. 파트너십을 통해 도내 기업이 건강한 조직문화를 구축하고, 여성 인재가 경력 단절 없이 지속해 일할 수 있는 기반이 마련되길 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



