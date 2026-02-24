송파구, 3·1절 맞아 서울 최고 55m 초대형 태극기 게양

28일 가락시장 사거리서 기념행사

독립유공자·구민 200여 명 만세삼창

서울 송파구(구청장 서강석)가 제107주년 3·1절을 맞아 오는 28일 오전 10시 가락시장 사거리에서 서울에서 가장 높은 55m 초대형 태극기 게양식과 기념행사를 개최한다.

55m 대형 태극기 게양대. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

'뜨거운 함성, 민족의 염원, 휘날리는 태극기'를 주제로 열리는 이번 행사는 구가 2023년 초대형 태극기 게양대를 조성한 이후 4년째 이어오는 대표적인 3·1절 행사다.

행사는 식전공연을 시작으로 초대형 태극기 게양 퍼포먼스, 독립유공자 축사, 축하공연, 만세삼창 순으로 진행된다. 구립 소년소녀합창단의 '삼일절 노래'를 시작으로 52사단 군악대의 애국가 연주와 군 기수단이 참여하는 게양식이 펼쳐진다. 이어 한림예술고등학교 학생들이 노래와 태극기 퍼포먼스로 대한민국의 미래를 표현하는 무대를 선보인다.

행사의 마지막 순서로는 독립유공자와 후손 등 200여 명의 구민이 한자리에 모여 만세삼창을 외치며 107년 전 3·1운동의 역사적 순간을 재현할 예정이다.

가락시장 사거리에는 서울 최고 높이인 55m 초대형 태극기와 60기의 태극기 군집기, 33m 높이의 도시미술품 '초대형 트로피'가 어우러져 '태극기 명소'로 자리 잡았다. 송파구는 국가상징 선양 활동의 공로로 행정안전부 주관 '2023년 국가상징 선양 유공 포상'에서 대통령 표창을 수상한 바 있다.

서강석 송파구청장은 "매년 3·1절 초대형 태극기 게양식을 통해 순국선열의 숭고한 독립정신을 기억하겠다"며 "앞으로도 국가를 위해 헌신한 분들에게 존중과 예우를 다하고 구민을 주인으로 섬기는 행정을 이어가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



