추미애 "국힘 윤리위원장, 尹정부 국정원 특별보좌관 경력…역할 파악해야"

나주석기자

입력2026.02.23 16:41

추미애 국회 법제사법위원장(더불어민주당)은 23일 윤민우 국민의힘 윤리위원장(가천대 교수)이 과거 윤석열 정부 시절 국가정보원장 특별보좌관을 했던 전력을 거론하며, 역할에 대해 파악할 것을 국가정보원에 요구했다.


연합뉴스

연합뉴스

추 위원장은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 국가정보원직원법 심사 도중 "윤 위원장은 심리전과 인지전 전문가"라면서 "윤석열 정권 하에서는 방첩사 자문위원을 했고, 국정원장 특별보좌관으로 임명된 바 있다"고 소개했다. 이어 "이 사람은 민간 전문가로서 심리전과 인지전의 어떤 모종의 역할을 했다고 파악되고 있다"며 "누구의 추천으로 어떻게 윤석열 정권에서 국정원장 특별보좌관으로 임용됐는지, 실제 국정원에서 심리전 인지전 관련해 어떤 임무와 역할을 수행했는지 파악해달라"고 국정원에 요구했다.

이런 요구에 신동욱 국민의힘 의원은 "윤 위원장은 국정원장 자문위원만 한 게 아니라 여성가족부 자문위원도 했다"며 "민간인으로 사이버범죄 관련 부처의 자문위원을 할 수 있다"고 했다. 신 의원은 국정원 기조실장으로부터 국정원 자체 감사 결과 관련 질의 후 "다른 당의 윤리위원장을 맡은 것과 관련해 이렇게 문제로 삼는 것은 대체 무슨 경우냐"고 비판했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
