부산진해경자청, ‘상반기 BJFEZ 인사이트 트립’ 참가자 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.24 08:30

홍보관·지구 투어·기업 견학까지…청년 대상 첨단산업 현장 체험 정례화

부산진해경제자유구역청(청장 박성호, 경자청)이 지역 청년들에게 첨단 산업 현장을 직접 체험할 기회를 제공하는 '2026년 상반기 BJFEZ 인사이트 트립' 참여 대학(학과)과 대학생을 2월 중 모집한다.


'BJFEZ 인사이트 트립'은 부산진해경제자유구역(BJFEZ)이 동남권 경제의 핵심 축임에도 청년층의 인식과 정보 접근이 제한적이라는 점에 착안해 기획된 프로그램이다. 'BJFEZ 현장(In-site)에서 미래를 이끌어갈 청년들이 깊은 통찰력(Insight)을 얻는다'는 의미를 담고 있다.

지난해에는 국립창원대학교, 인제대학교, 동의대학교 등 지역 대학생을 대상으로 시범 운영해 큰 호응을 얻었으며, 올해부터 정례 프로그램으로 본격 운영된다.


프로그램은 ▲홍보관 관람(약 30분) ▲BJFEZ 주요 지구 투어(약 90분) ▲기업 현장 견학(약 30분) 등으로 구성된다. 특히 지난해 참여자 만족도 조사와 개선 의견을 반영해 '역사·문화·산업'을 아우르는 스토리텔링형 지구 투어로 몰입도를 높였다.


또 참가자의 전공과 연계해 4대 핵심 전략산업인 ▲복합물류 ▲스마트수송 ▲첨단소재·부품·장비 ▲바이오헬스케어 분야 대표 기업을 방문하도록 설계, 산업 현장을 보다 생생하게 체험할 수 있도록 했다.

박성호 청장은 "인사이트 트립은 청년들이 책에서 배울 수 없는 산업 현장의 역동성을 직접 체감하는 기회가 될 것"이라며 "지역 대학·기업과의 연계를 강화해 청년이 머물고 일하고 성장할 수 있는 BJFEZ를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.


이번 모집은 2026년 상반기 프로그램 운영에 앞서 진행되며, 부산·경남권 소재 대학(고교 포함) 관련 학과 재학생을 대상으로 한다. 신청 방법과 세부 일정, 운영 코스 등은 경자청 누리집과 안내문을 통해 확인할 수 있다.

부산진해경자청 ‘상반기 BJFEZ 인사이트 트립’ 참가자 모집 포스터.

부산진해경자청 ‘상반기 BJFEZ 인사이트 트립’ 참가자 모집 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
