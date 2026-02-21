본문 바로가기
李대통령, '음주운전 사고' 김인호 산림청장 직권면직…"중대 위법 행위" (종합)

임철영기자

입력2026.02.21 13:12

수정2026.02.21 13:25

숏뉴스
임명 6개월 만에 자리 내놔
분당 신기사거리서 음주운전 사고
"앞으로도 각 부처 고위직 법령 위반 행위 엄중 처리 방침"

이재명 대통령이 김인호 산림청장의 위법 행위가 발견됐다며 직권면직 조치를 했다. 임명 이후 6개월여 만이다.

李대통령, '음주운전 사고' 김인호 산림청장 직권면직…"중대 위법 행위" (종합)
21일 청와대는 "산림청장이 중대한 현행 법령 위반 행위를 해 물의를 야기한 사실을 확인하고 직권 면직 조치했다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 이재명 정부는 공직 사회 기강을 확립하고 국민 눈높이에 맞는 행정 실현을 위해 각 부처 고위직의 법령 위반 행위에 대해 엄중하게 처리할 방침"이라고 부연했다.


김 청장은 전날 경기 성남시 분당구 신기사거리 일대에서 운전 중 신호를 위반해 다른 차들을 들이받는 사고를 낸 것으로 알려졌다. 경찰 조사 결과 김 청장의 당시 혈중알코올농도 면허 정지 수준으로 음주운전을 한 것으로 전해졌다.

이번 직권면직 조치에 따라 김 청장은 임명된 이후 6개월여 만에 자리를 내놓게 됐다. 그는 신구대 환경조경학과 교수 출신으로 더불어민주당 정책위원회 부의장, 환경교육혁신연구소장 등을 역임하고 이재명 정부 출범 이후 지난해 8월 산림청장으로 임명됐다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
