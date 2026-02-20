본문 바로가기
금융

카카오페이, 신원근 대표 재선임 의결…3월 주총서 확정

문채석기자

2026.02.20

"플랫폼 비즈니스 확장·책임경영 노고 인정"

카카오페이 는 자사 이사회가 20일 신원근 대표이사 사장 재선임 안건을 의결했다고 밝혔다. 다음 달 말 주주총회에서 연임 여부가 최종 확정된다.


신원근 카카오페이 대표이사 사장. 카카오페이

카카오페이에 따르면 신 대표는 임기 동안 플랫폼 비즈니스 확장과 책임경영을 바탕으로 실적 개선을 이끌며 회사의 턴어라운드를 달성했다는 평가를 받고 있다.

신 대표는 플랫폼 비즈니스 모델을 견고히 구축해 외형과 내실을 함께 키웠다. 결제와 송금을 중심으로 대출·투자·보험 등 금융 영역을 연결하는 생활 금융 플랫폼 구조를 구축했다. 이에 따라 카카오페이는 지난해 처음으로 연결 기준 연간 흑자전환했다.


아울러 사업 수직 확장, 데이터 사업 강화, 플랫폼 저변 확대 등 핵심 성장 전략을 추진하며 회사 기초체력(펀더멘털)을 강화했다.


매출 비중이 가장 큰 결제 사업은 온라인을 넘어 오프라인과 해외 시장으로 확장했다. 금융과 플랫폼 사업 부문도 육성해 매출 다각화와 수익 안정화를 이뤘다. 자회사 카카오페이증권은 첫 연간 흑자를 기록했고, 카카오페이손해보험도 매출 증가세를 이어가고 있다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 내부통제 강화에도 주력했다. 신 대표는 ESG위원장을 맡아 소상공인과 디지털 금융 소외계층을 위한 상생 프로그램을 운영해 왔다. 금융위원회, 고용노동부, 소상공인시장진흥공단, 신용회복위원회 등으로부터 표창을 받았으며, MSCI와 한국ESG기준원 평가에서 A등급을 획득했다.


신 대표는 2018년 카카오페이 전략총괄 부사장(CSO)으로 합류해 성장 전략을 수립했으며, 2022년 3월 대표이사로 선임됐다. 2024년 3월 연임에 성공했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
