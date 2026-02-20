본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, ㈜그랜드썬기술단 설맞이 성금 1004만원 기탁받아

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.20 16:01

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에너지 취약계층 지원 “작은 위로·희망 되길”

기장군(군수 정종복)은 ㈜그랜드썬기술단(이사 정민영)이 설 명절을 맞아 관내 저소득 에너지 취약계층을 위해 써달라며 이웃돕기 성금 1004만원을 기탁했다고 20일 전했다.


이날 전달된 성금은 부산사회복지공동모금회를 통해 도움이 필요한 기장군 내 저소득 에너지 취약계층 가구에 지원될 예정이다.

그랜드썬기술단 정민영 이사는 "경제적으로 어려운 시기에 기업의 나눔이 취약계층 가정에 작은 위로와 희망이 되길 바란다"며 "실질적인 도움이 되는 다양한 사회공헌 활동과 지역의 어려운 이웃을 위한 나눔을 지속하겠다"고 말했다.


정종복 기장군수는 "민족 고유의 명절인 설을 맞아 뜻깊은 성금을 기탁해 주셔서 감사드린다"며 "어려움을 겪고 있는 주민들이 따뜻한 새해를 보낼 수 있도록 꼭 필요한 분들께 소중히 전달하겠다"고 말했다.


그랜드썬기술단은 부산 강서구에 소재한 20년 업력의 태양광 종합 전문 EPC 기업으로, 설계·시공 및 신재생에너지 분야를 기반으로 지역사회와의 상생을 이어오고 있다. 2021년 에너지 취약계층을 대상으로 한 태양광 설치 봉사활동을 시작으로 매년 에너지 복지 실현에 힘써왔으며, 최근에는 독립유공자 후손 가정을 중심으로 주택용 3kW급 태양광 기부 지원도 지속하고 있다.

부산 기장군이 ㈜그랜드썬기술단 설맞이 성금 1004만원을 기탁 받고 있다.

부산 기장군이 ㈜그랜드썬기술단 설맞이 성금 1004만원을 기탁 받고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기