갓길 주차 차량 뒤 휴대전화하다 40대 남성 사망

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.20 10:11

부산 해운대서 화물차 덮쳐

갓길에 주차된 차량 뒤에서 휴대 전화를 하던 보행자가 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.


부산 해운대경찰서에 따르면 지난 19일 오후 7시 10분께 해운대구 원동IC 교차로에서 수영강변대로 방면으로 주행하던 탑차(운전자 30대 남성)가 도로 갓길에 주차된 차량 뒤에서 전화 통화를 하던 40대 남성을 들이받았다.

사고 충격으로 차량은 갓길에 세워진 차량과 인근 가로수까지 잇달아 충격했다. 피해 남성은 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.


경찰은 운전자에 대한 음주 여부를 확인한 결과 음주는 아닌 것으로 파악했다. 부산해운대경찰서는 차량 블랙박스와 주변 CCTV 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

지난 19일 오후 7시 10분께 부산 해운대구 원동IC 교차로에서 수영강변대로 방면으로 달리던 탑차가 도로 갓길에 주차된 차량과 40대 남성을 덮친 현장. 부산경찰청

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

