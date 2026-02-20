합천군, 공중보건의사 대규모 복무 만료 대비 ‘비상 진료 체계’ 가동

26명 공보의 중 17명 4월 복무 만료… 군민 진료 차질 우려

경남 합천군은 공중보건의사(이하 공보의)의 대규모 복무 만료로 인한 의료공백을 최소화하기 위해 '비상 진료 체계'를 가동한다고 20일 밝혔다.

군에 따르면 현재 관내에 근무 중인 공보의 26명 중 의과, 치과, 한의과를 포함한 17명(약 65%)이 오는 4월 복무 만료를 앞두고 있다. 이는 지역 보건의료 인력의 과반수가 일시에 빠져나가는 상황으로, 군민들의 진료 불편이 현실화할 위기에 처했다.

특히, 복무 만료 예정의 공보의들이 잔여 연가를 일시에 사용하는 경우가 많아, 2월 중순부터 순차적으로 진료 공백이 발생할 가능성이 큰 상황이다. 이에 따라 보건기관 운영 차질을 최소화하기 위한 선제 대응이 필요한 실정이다.

합천군 공중보건의 진료 사진

군은 의료공백을 막기 위해 지난해 말부터 파격적인 조건을 내걸고 전문의 및 일반의 관리 의사 채용 공고를 3차례에 걸쳐 진행했으나 전국적인 의사 부족 현상과 지방 기피 현상이 맞물리면서 채용이 지연되고 있다.

이에 따라 군은 신규 공보의가 배치되기 전까지 발생할 수 있는 의료 공백을 단순히 인력 충원에만 의존하지 않고 가용 가능한 모든 의료 자원을 효율적으로 재배치해 비상 진료체계를 운영하기로 했다.

먼저, 보건소는 비상 진료 기간에도 매일 정상 진료를 실시하여 지역주민들의 의료접근성을 유지하며, 읍·면 보건지소는 공보의가 근무 시 대면 진료를 실시하되, 공중보건의가 5일 이상 연속 부재할 경우 주 2회 오전동안 원격협진 시스템을 운영하여 진료 공백을 최소화할 계획이다.

비상 진료체계는 신규 공보의가 배치되는 4월 중순까지 운영된다.

합천군은 비상 진료 체계 가동과 별도로, 지속적인 관리 의사 채용 노력을 이어가는 한편, 경남도 및 보건복지부에 의료취약지 표를 반영한 공보의 우선 재배치를 강력히 요구하고 있다.

안명기 보건소장은 "공보의 복무 만료 및 배정 인원 감소로 인해 의료취약지로서 고민이 많지만 가용 자원을 최대한 활용하여 의료공백 최소화에 최선을 다하고 있다"며"당분간 지소 방문 전 해당 지소에 진료 가능 여부를 전화로 확인해 달라"고 당부했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



