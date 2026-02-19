[이미지 다이어리] 공양 가는길...흐트러짐 없는 마음

겨울 햇살이 비껴드는 도심의 사찰 마당, 나물과 두부 등 정갈히 담은 쟁반을 머리에 이고 묵묵히 옮기는 발걸음에 정성이 묻어난다. 소박한 음식이지만 공양을 올리기 전의 마음가짐에 흐트러짐이 한점도 없다.(조계사)







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>