교보생명, '자궁질환 초음파검사' 특약 6개월 배타적 사용권 획득

김민영기자

입력2026.02.19 09:16

'급여 특정자궁질환 초음파검사 지원비' 최초 보장
기존 사후보장 중심에서 예방·관리 중심 보장

교보생명은 '교보더블업여성건강보험 (무배당)'의 신규특약이 생명보험협회로부터 6개월간의 배타적사용권을 획득했다고 19일 밝혔다.


교보생명, '자궁질환 초음파검사' 특약 6개월 배타적 사용권 획득
배타적사용권이란 생명보험협회가 금융상품에 부여하는 일종의 특허권이다. 생명보험협회는 신상품을 개발한 회사의 이익을 보호하기 위해 일정 기간 다른 회사가 유사한 상품을 판매할 수 없도록 독점적 판매 권한을 부여하고 있다.

교보생명은 지난해 9월 임신출산부터 중년·노년기까지 여성 생애 전반의 주요 질병을 보장하는 '교보더블업여성건강보험 (무배당)'을 선보였으며, 올해 1월에는 이 상품에 업계 최초로 '(무)특정자궁질환보장특약'을 새롭게 추가했다.


생명보험협회 신상품심의위원회는 특정자궁질환보장특약의 위험률 1종(예정 특정자궁질환초음파검사이용률(급여, 연간1회한))에 대해 배타적사용권을 부여했다.


해당 특약은 업계 최초로 여성의 특정자궁질환에 대한 정확한 진단을 위해 필수적인 '급여 초음파 검사 지원비'를 보장한다.

기존의 보험 상품들이 질병 확진 이후 수술·입원 등 사후 보장에 집중했던 것에서 한발 더 나아가 정기적인 검사를 통한 '예방 및 조기 발견'에 초점을 맞췄다.


특히 초음파 검사 지원을 통해 중증질환으로의 진행이나 난임 등을 예방하거나 완화할 수 있다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.


교보생명은 교보더블업여성건강보험을 출시하며 업계 최초로 유전성 여성암의 진단·치료를 위해 필요한 급여 특정 유전성유전자검사 및 NGS 유전성유전자패널검사 비용을 보장하는 특약을 선보여 지난해 11월 생명보험협회로부터 3개월 배타적사용권을 획득한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
