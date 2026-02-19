본문 바로가기
"대형 보름달 보러 오세요"…창경궁, 24일부터 정월대보름 행사

이종길기자

입력2026.02.19 09:00

풍기대 주변에 달 모형 설치
24~25일 천체 관측 진행

"대형 보름달 보러 오세요"…창경궁, 24일부터 정월대보름 행사
궁능유적본부 창경궁관리소는 정월대보름을 맞아 오는 24일부터 다음 달 2일까지 창경궁 일원에서 '정월대보름, 창경궁에 내려온 보름달'을 개최한다고 19일 밝혔다.


오후 6시부터 8시 30분까지 풍기대 주변에 대형 보름달 모형을 설치해 관람객을 맞는다. 24일과 25일에는 양화당 앞에서 시립서울천문대와 함께 '천체 관측 행사'도 연다. 사전 예약 없이 참여할 수 있으나 비가 오거나 흐리면 취소한다.

온라인 인증 행사도 진행한다. 달 모형을 배경으로 찍은 사진이나 영상을 개인 소셜미디어(SNS)에 해시태그(#창경궁보름달)와 함께 게시해 응모하면 된다. 추첨을 통해 선정된 열 명에게 소정의 기념품을 증정한다. 당첨자는 다음 달 11일 발표한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
