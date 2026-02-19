본문 바로가기
성남시, 올해 첫 희망성남 토크콘서트…부모 교육 전문가 초빙

이종구기자

입력2026.02.19 07:38

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조선미 교수 24일 시청서
'아이의 성장과 함께 진화하는 부모의 지혜' 강연

경기 성남시(시장 신상진)는 올해 첫 '희망성남 토크콘서트' 강연자로 부모 교육 전문가로 평가받는 조선미 아주대학교 의과대학 정신건강의학 교실 교수를 초빙한다.

강연은 오는 2월 24일 오후 1시 20분 시청 1층 온누리에서 열린다.


토크콘서트 주제는 '아이의 성장과 함께 진화하는 부모의 지혜'다.

조 교수는 아이의 성장 단계에 따른 부모의 역할과 양육 방식을 설명한다. 애정과 훈육의 균형 필요성도 강조한다.


양육의 목표도 다룬다. 아이가 스스로 감정을 조절하고 문제 해결 능력을 키워 자신이 속한 집단과 사회에 건강하게 적응하는 성숙한 구성원으로 성장하도록 돕는다는 내용이다.


조 교수는 고려대학교 심리학과를 졸업하고 같은 대학에서 임상심리학 박사학위를 취득했다.

30여 년간 아동 대상 심리 평가와 치료 프로그램 운영해 오고 있으며, 한국임상심리학회 부회장과 아동청소년정신건강센터 자문위원 등을 역임했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
