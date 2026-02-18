본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]연휴 뒤 출근길 아침 '쌀쌀'…"일교차 조심"

김영원기자

입력2026.02.18 20:37

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오전, 강풍 불며 체감온도 낮아
낮 기온 10도 안팎으로 포근

설 연휴 다음날인 19일은 전국적으로 맑은 가운데 일교차가 크겠다.


18일 기상청에 따르면 19일 아침 최저기온은 평년 수준인 영하 8도에서 영상 2도로, 강풍이 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

낮 기온은 5~13도로 예보됐다. 오전에는 남부를 제외한 대부분 지역의 기온이 영하권으로 쌀쌀하다가 낮엔 10도 안팎으로 포근해지겠다.


강원 동해안·산지는 대기가 매우 건조하겠다. 동해안을 중심으로 순간풍속이 시속 55km(초속 15m) 안팎에 이르는 곳이 있겠다. 산지엔 순간풍속이 시속 70㎞까지 이르겠다.


기상청은 "건조특보가 발효된 일부 경북권 남부내륙과 경남권 중·동부를 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 차차 대기가 건조해지겠다"며 "바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있겠으니, 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다"고 전했다.

전국이 맑은 가운데 미세먼지 농도는 대부분 지역 '보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.


안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예보됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 불매 중…'쓰지 말자' 난리난 챗GPT "한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

설 마지막날 설레는 소식…최장 9일 가능한 올해 남은 '연휴'

국민 4명 중 3명 "윤석열, 무기징역·사형 선고해야"

브래드 피트와 '몸싸움' 톰 크루즈…할리우드 충격에 빠뜨린 '영상'

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

'설 연휴' 112신고 8% 증가…폭력·강도 7921명 검거

새로운 이슈 보기