관악구, 소규모 공사장 안전·기술지원 강화 나서

건축안전센터 기능 확대…중대재해 예방 집중

서울 관악구(구청장 박준희)는 올해 소규모 건축 공사장에 대한 안전·기술지원을 강화해 건설 현장 내 중대재해 예방에 집중한다고 18일 밝혔다.

관악구 건축안전센터 관계자가 과상승 방지 장치 설치 기준을 설명하고 있다. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

현행 ‘산업안전보건법’에 따르면 공사비 50억원 이상 120억원 미만인 소규모 건축공사장은 안전관리자의 겸임이 가능하다. 이 때문에 안전관리자가 공사서류 작성·품질·검측 등 다양한 업무를 병행하느라 안전관리에 집중하기 어려운 구조다. 실제로 건설 현장 추락사고의 약 87%는 공사비 120억원 미만 소규모 현장에서 발생하고 있다.

구는 공무원과 건축사·시공 기술사 등 전문인력으로 구성된 관악구 건축안전센터의 기능을 확대해 안전 사각지대를 해소하기로 했다. 외부 비계·철골 설치 등 재해 취약 작업 시에는 시공자·감리자·건축안전센터 관계자가 사전 합동점검을 실시해 위험 요소를 선제적으로 식별한다.

위험 공종 진행 전에는 시방서 이행 여부, 안전성 검토, 품질관리계획 이행 여부 등을 확인해 부실시공도 차단할 방침이다.

박준희 관악구청장은 "건축안전센터 지원을 확대해 소규모 공사장의 안전 사각지대를 해소하겠다"며 "현장 근로자와 주민 모두가 안심할 수 있는 공사장 안전관리 체계를 더 촘촘하게 다져 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>