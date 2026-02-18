LGU+, MWC서 국내 AI 스타트업 10곳 소개…"협력 모델 구축"

"유망 스타트업 글로벌 진출 지원"

MWC26 부대행사 '4YFN' 스타트업 참가

LG유플러스가 다음달 스페인 바르셀로나에서 개최되는 ‘MWC26’을 통해 기술 경쟁력을 갖춘 국내 AI 스타트업 10개사를 전세계에 소개한다. (왼쪽부터) 케빈 하 사이퍼데이터 대표, 이승현 인핸스 대표, 장인선 페어리테크 대표, 박하언 에임인텔리전스 CTO, 이재호 옵트에이아이 대표. AD 원본보기 아이콘

LG유플러스는 다음 달 스페인 바르셀로나에서 개최되는 'MWC26'을 통해 기술 경쟁력을 갖춘 국내 인공지능(AI) 스타트업 10개 사를 소개한다고 18일 밝혔다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 17,170 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,073,261 전일가 17,170 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 홍범식 LG U+ 대표, MWC26 개막식 기조연설 나선다나신평, LG유플러스 신용등급 AA+로 상향LG U+, 장기고객 혜택 강화…선물 증정·문화 혜택 등 전 종목 시세 보기 close 가 지원하는 AI 스타트업 10개 사는 MWC의 부대행사로 개최되는 '4YFN(4 Years From Now)'에 참가한다. 4YFN은 4년 뒤 MWC 본 행사에 부스를 차릴 수 있는 기업으로 성장할 스타트업 1000여 개를 발굴해 교류와 창업을 지원하는 행사로, MWC가 열리는 피라 그란비아 8홀에서 진행된다.

10개 사는 MWC26 현장에서 글로벌 기업·투자사와 미팅을 진행하며, 기술 협력과 사업 연계 가능성을 논의할 방침이다. LG유플러스는 이들 10개 사의 항공권과 숙박비, 부스 임차료 등 현장 참가에 필요한 비용을 지원한다.

이번에 4YFN에 참가하는 10개 스타트업은 에임인텔리전스, 인핸스, 옵트에이아이, 사이퍼데이터, 페어리테크, ICTK, 포티투마루, IHFB, 튜링, 그로비 등이다. 이 중 5개 사는 LG유플러스의 AI 오픈이노베이션 프로그램 '쉬프트'에 참여해 협력을 이어오고 있다.

LG유플러스는 매년 유망한 AI 스타트업을 선발해 기술·사업 협력과 투자 등을 지원하고, 협력 관계를 구축하는 '쉬프트'를 운영하고 있다. 올해 4YFN에 참여하는 5개 스타트업은 지난해부터 쉬프트를 통해 LG유플러스와 보안·익시오·중소형(sLLM) 분야에서 협업하고 있다.

쉬프트에 참여 중인 5개 사 중 에임인텔리전스·인핸스·옵트에이아이 등 3곳은 4YFN에 참가하는 스타트업 중 최우수 기업을 선정하는 '4YFN 어워즈 TOP 20'에 최종 후보로 이름을 올렸다.

4YFN 어워즈는 4YFN 참가 기업 중 디지털호라이즌(DX)·헬스테크·클라이밋테크·핀테크·모바일 프론티어 등 5개 분야에서 우수한 실적을 기록한 상위 20개 기업을 최종 후보로 선정하고, MWC 기간 중 최종 우수 기업 5개 사와 우승 기업 1개 사를 발표하는 행사다. 올해 어워즈 최종 후보 TOP 20에는 주최국인 스페인 기업 6개 사를 비롯해 영국 3개 사, 한국 기업 3개 사가 포함됐다.

LG유플러스는 이번 MWC26 4YFN 참가 지원을 계기로, 쉬프트 프로그램과 연계한 스타트업의 글로벌 진출 지원을 지속적으로 확대할 계획이다. 김성묵 LG유플러스 상무는 "국내 AI 스타트업을 글로벌 무대에 소개하고, 사업 기회로 이어질 수 있는 접점을 만들게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 유망 스타트업과 함께 성장할 수 있는 협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



