"폐가체험 가자" 10대女 유인해 심야 산속에 버린 30대 구속

이동 중 언어적 성추행 정황 포착

"미성년자 대상 장난, 범죄 가능성"

10대 소녀들을 '폐가 체험'이라는 미끼로 유인해 새벽 산속에 남겨둔 30대와 20대 일당이 경찰에 붙잡혔다. 장난으로 치부하기엔 충격적인 범행에 주범은 결국 구속됐다.

경기 동두천경찰서는 미성년자 유인 및 아동복지법 위반 혐의로 30대 A씨와 20대 남성 2명을 검거하고, 주범 A씨를 구속했다고 16일 밝혔다.

경찰 조사에 따르면 A씨 등은 지난해 10월, 랜덤채팅 앱에서 만난 14세 여중생 2명을 상대로 "폐가 체험을 하러 가자"고 유인했다. 피해자 B양 등은 흥미에 이끌려 경기 안산에서 이들과 함께 차량을 타고 동두천시로 이동했다.

새벽 1시경, 동두천 소요산 인근에 도착한 뒤 가해자들은 함께 걷는 시늉을 하다가 몰래 자리를 벗어났고, 혼자 남겨진 피해자는 공포를 느껴 112에 신고했다. 경찰은 사건 접수 직후 현장 인근 CCTV를 분석하며 수사를 시작했다.

경찰 관계자는 "처음에는 성범죄나 인신 감금, 유괴 가능성도 검토했으나 관련 혐의는 발견되지 않았다"며 "피해자들을 촬영하거나 스트리밍한 사실도 없었다"고 설명했다. 그러나 조사 과정에서 이동 중 언어적 성추행 정황이 일부 포착돼 이와 관련한 조사도 병행됐다.

하지만 경찰은 장난이라 하더라도 미성년자를 유인해 야산에 남겨둔 행위 자체를 중대하게 판단, A씨와 공범들에게 출석을 요구했다. 이들은 요구에 응하지 않고 회피하다 결국 체포됐으며, 주범 A씨는 구속됐다.

A씨는 평범한 자영업자로 공범 2명과는 온라인 채팅을 통해 알게 된 사이로 확인됐다. 범행 동기에 대해 A씨는 "사람들이 어둠 속에서 깜짝 놀라 허둥대는 모습이 재밌어서 했다"고 진술했다.

경찰 관계자는 "이번 사건 외에도 같은 수법으로 성인들을 대상으로 2차례 장난을 친 사례가 있지만, 처벌 규정이 없어 입건하지 않았다"며 "사회 경험이 적고 지리감각이 부족한 미성년자를 대상으로 한 행위는 장난 수준을 넘어선 범죄로, 더 큰 사고로 이어질 위험이 있다"고 경고했다.





