日 도쿄전력, 후쿠시마 사고 후 14년 만 원자력 송전

오규민기자

입력2026.02.16 09:50

'세계 최대' 가시와자키 원전 중
6호기 시험 발전

2011년 동일본 대지진 때 사고가 발생한 후쿠시마 제1원전 운영사 일본 도쿄전력이 16일 혼슈 중부 니가타현 가시와자키·가리와 원자력발전소 6호기의 재가동에 의한 시험 발전·송전을 14년 만에 개시했다.


교도통신과 NHK 등에 따르면 도쿄전력은 이날 새벽 가시와자키 원전 6호기 원자로에서 발생한 증기로 터빈을 돌려 생산한 전기를 송전 설비에 연결, 시험 발전·송전에 나섰다. 도쿄전력이 원전으로 발전·송전하는 것은 가시와자키 6호기가 정기 검사를 받기 직전인 2012년 3월 이후 14년 만이다.

도쿄전력은 6호기 발전 출력을 약 50%까지 높여 생산된 전기를 주로 수도권에 공급하다가 이달 말 약 1주일간 송전망을 분리해 설비 이상 여부를 점검하는 등 절차를 거쳐 다음 달 18일부터 영업 운용에 나설 계획이다.

연합뉴스

연합뉴스

가시와자키 원전은 원자로 7기로 구성되며, 합계 출력 821만2000㎾로 단일 원전 중에는 세계에서 가장 크다. 부지 총면적은 약 4만7000㎡인 도쿄돔 90개분에 이른다. 이번 재가동 대상은 6호기 하나다.


도쿄전력은 지난달 21일 6호기를 재가동했지만, 핵분열 반응을 억제하는 제어봉을 뽑는 작업 도중 경보가 울리자 약 29시간 뒤 원자로를 정지시키고 문제 원인을 파악한 뒤 이달 9일 재가동 작업을 재개했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

