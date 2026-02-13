트럼프 관세, 美기업·소비자가 90% 부담

"외국 기업이 부담" 트럼프 주장과 달라

도널드 트럼프 미국 대통령이 고율 관세를 부과하며 "해외 수출 업체가 부담할 것"이라고 주장했지만 정작 미국 기업과 소비자의 비용 부담이 커졌다는 조사 결과가 나왔다.

12일(현지시간) 블룸버그 통신 등은 뉴욕 연방준비은행(연은) 보고서를 인용해 지난해 11개월 동안 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인한 비용의 약 90%가 미국 기업과 소비자에게 전가됐다고 보도했다.

트럼프 대통령이 지난해 4월2일 '해방의 날'에 광범위한 신규 수입 관세를 부과하겠다고 발표한 후, 지난해 미국의 평균 관세율은 2.6%에서 13%로 치솟았다. 미·중 무역전쟁 여파로 한때 중국산 제품에 대한 관세가 세 자릿수로 상승하기도 했다.

이처럼 관세가 올라가면서 지난해 1~8월 관세 관련 비용의 약 94%는 미국 기업과 소비자에게 전가된 것으로 나타났다. 해외 수출 업체의 부담은 6% 증가하는 데 그쳤다. 시간이 지날수록 해외 수출 업체의 부담이 증가했지만, 여전히 대부분의 부담은 미국민이 지고 있다. 지난해 9~10월에는 미국 기업과 소비자들이 관세 비용의 92%를 부담하는 것으로 나타났다. 11월에는 86%까지 그 비중이 줄었다. 연구진은 "이들은 경제적 부담의 대부분을 계속해서 짊어지게 될 것"이라고 전망했다.

앞서 발표된 다른 연구들도 이와 비슷한 결론을 내렸다. 지난달 독일 킬 연구소는 관세 전가율이 96%에 달한다고 발표했다. 전미경제연구소(NBER)는 94%로 분석했다. 초당파 싱크탱크 '조세재단'은 관세 인상으로, 지난해의 경우 미국 각 가정에 평균 1000달러(약 144만원) 정도 세 부담 확대가 예상된다고 밝혔다. 올해는 1300달러까지 늘어날 전망이다.

트럼프 대통령이 관세 인상으로 해외수출기업 부담이 커질 것이라고 한 것과 달리, 스콧 베선트 재무부 장관 등 행정부 내 다른 인사들은 관세 인상으로 월마트 등 미국 소매업체들이 영향을 받았다는 점을 인정한 바 있다.





