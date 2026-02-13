본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

임종언·신동민 쇼트트랙 1000m 준결승 진출…황대헌 실격

박병희기자

입력2026.02.13 05:05

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국 남자 쇼트트랙 대표팀의 임종언과 신동민이 쇼트트랙 1000m 준결승에 진출했다.


임종언과 신동민은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 100m 준준결승에서 각각 2조와 4조에서 2위를 기록하며 준결승에 올랐다.

임종인 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

임종인 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

신동민은 2조에서 세계 최강 윌리엄 단지누와 경쟁했다. 신동민은 초반 단지누와 1위 자리를 다퉜으나 중반 이후 단지누에 이어 2위 자리에 위치했고 끝까지 안쪽을 방어하며 자리를 지켜냈다. 신동민은 단지누보다 0.19초 늦은 1분23초971로 결승선을 통과했다.

마지막 4조에서 경기한 임종언은 마지막에 힘을 쏟으며 준결승 진출에 성공했다. 임종언은 2바퀴를 남기고 바깥쪽으로 크게 돌며 4위에서 2위로 올라서며 결승선을 통과했다. 네덜란드의 옌스 반트바우트보다 0.014초 늦은 1분25초213을 기록했다.


황대헌은 2조에서 조 3위로 결승선을 통과했으나 반칙 판정을 받으며 준결승 진출에 실패했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

'어느새 60만원' 또다른 등골브레이커?…李 "교복 가격 살펴봐라"

새로운 이슈 보기