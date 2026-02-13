임종언·신동민 쇼트트랙 1000m 준결승 진출…황대헌 실격

한국 남자 쇼트트랙 대표팀의 임종언과 신동민이 쇼트트랙 1000m 준결승에 진출했다.

임종언과 신동민은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 100m 준준결승에서 각각 2조와 4조에서 2위를 기록하며 준결승에 올랐다.

임종인 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준준결승에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

신동민은 2조에서 세계 최강 윌리엄 단지누와 경쟁했다. 신동민은 초반 단지누와 1위 자리를 다퉜으나 중반 이후 단지누에 이어 2위 자리에 위치했고 끝까지 안쪽을 방어하며 자리를 지켜냈다. 신동민은 단지누보다 0.19초 늦은 1분23초971로 결승선을 통과했다.

마지막 4조에서 경기한 임종언은 마지막에 힘을 쏟으며 준결승 진출에 성공했다. 임종언은 2바퀴를 남기고 바깥쪽으로 크게 돌며 4위에서 2위로 올라서며 결승선을 통과했다. 네덜란드의 옌스 반트바우트보다 0.014초 늦은 1분25초213을 기록했다.

황대헌은 2조에서 조 3위로 결승선을 통과했으나 반칙 판정을 받으며 준결승 진출에 실패했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



