남양주시, '대한민국소비자평가' 지방자치 부문 '우수대상' 수상

경기 남양주시는 지난 11일 국회도서관 대강당에서 열린 '제8회 ESM 대한민국 소비자평가'시상식에서 지방자치 부문 우수대상을 수상했다.

남양주시가 지난 11일 국회도서관 대강당에서 열린 '제8회 ESM 대한민국 소비자평가'시상식에서 지방자치 부문 우수대상을 수상하고 있다. 남양주시 제공

창업경영포럼과 소비자저널협동조합, (사)대한블록체인조정협회가 공동 주관한 이번 상은 소비자평가 데이터를 기반으로 우수한 평점을 받은 인물·기업·제품·서비스 등에 수여돼 객관성과 신뢰도가 매우 높다.

이번 시상식에서 남양주시는 객관적이고 투명한 평가 절차를 거쳐 지방자치 부문 우수기관으로 선정됐다. 소비자 평가 지표에서 우수한 점수를 받아 행정 경쟁력을 인정받았다.

시는 객관적 지표에 기반한 소비자평가를 통해 도시 경쟁력과 브랜드 가치를 입증했다. 시민이 일상에서 체감하는 행정 성과가 데이터로 확인됐다는 점에서 의미가 크다.

시는 이번 수상을 계기로 시민이 체감하는 정책 품질을 더욱 높이고 도시 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다. 행정 전반에 데이터 기반 평가와 소통을 확대해 신뢰받는 지방정부로 도약할 방침이다.

주광덕 시장은 "시는 시민과 문화, 기술과 기업이 함께 성장하는 대변혁의 혁신 거점으로서 날마다 도약하고 있다"며 "객관적 지표를 통해 시의 브랜드 가치를 인정받은 만큼 앞으로도 시민이 자랑스러워할 도시 브랜드를 높이고 지켜가겠다"고 소감을 밝혔다.

이번 시상식을 후원한 이종배 국회의원은 "공정한 시장 질서와 신뢰 기반 경제를 고민하는 뜻깊은 자리였다"며 "수상을 진심으로 축하한다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



