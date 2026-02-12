본문 바로가기
화순군, 설 연휴 환경오염행위 특별 감시활동 실시

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.12 19:48

연휴 기간 중 환경오염 상황실 운영

화순군, 설 연휴 환경오염행위 특별 감시활동 실시
전남 화순군은 설 연휴 전후 취약 시기를 틈타 오염물질 무단배출 등 불법행위를 예방하기 위해 오는 24일까지 특별 감시활동을 실시한다고 밝혔다.


군은 연휴 전인 13일까지 관내 환경오염물질 배출업체를 대상으로 자율점검 협조문을 발송해 오염물질 배출시설에 대한 자율점검을 유도하고, 관련법 위반으로 행정처분을 받은 사업장 등 취약 시설을 중심으로 계도 및 단속을 집중실시 할 계획이다.

설 연휴 기간인 14일부터 18일까지는 상황실을 운영해 환경오염 사고 발생 시 즉각 대응하고, 배출업체 및 주요 하천에 대한 순찰을 강화한다. 특히 오염물질을 무단 배출하는 사업장에 대해서는 관련 법규에 따라 엄중히 조치할 방침이다.


아울러 연휴 이후에는 영세 및 취약업소를 대상으로 정상 운영을 위한 기술지원도 병행할 예정이다.


민영애 환경과장은 "군민들이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 설 명절을 보낼 수 있도록 환경오염행위 예방에 최선을 다하겠다"라며, "배출사업장에서도 자발적인 시설 점검과 개선을 통해 환경오염 예방에 적극 동참해 달라"고 당부했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

