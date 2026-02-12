우주청, 35개 기업과 '원팀'…"우주항공, 국가 주력산업으로 육성"

대통령실·관계부처 총출동…시장 창출·해외진출 지원 요구

정부와 기업이 한자리에 모여 우주항공산업을 국가 주력 산업으로 키우기 위한 정책 방향을 논의했다. 기업들은 협소한 내수 시장을 넘어설 수 있도록 공공·민간 수요 창출과 해외 사업 참여 지원, 금융 지원 확대를 요청했다.

우주항공청은 12일 '우주항공산업발전 민관협의체'를 출범하고 첫 회의를 열었다고 밝혔다. 협의체는 항공제조, 위성체 제작·위성정보 활용, 발사체, 미래기술 등 4개 분과 35개 기업과 과학기술정보통신부·국토교통부·산업통상자원부·국방부 등 관계부처로 구성됐다.

이번 회의에서는 위성산업 수요 창출, 항공제조 글로벌 진출, 미래 기술 확보 등이 논의됐다.

"시장 넓혀 달라"…수요 창출·금융지원 요구

우주 분야 기업들은 초기 단계인 국내 시장 여건을 감안해 공공 발주 확대와 민간 수요 연계를 통한 시장 창출, 발사·위성 인프라 확충을 요청했다.

항공제조 분야는 해외 민간항공기 개발사업 참여를 위한 외교·금융 지원과 정책금융 강화 필요성을 제기했다.

우주항공청은 제시된 의견을 관계부처와 검토해 반영 현황과 이행 계획을 차기 회의에서 공유할 예정이다. 협의체는 연 2회 정기회의를 열고, 분과회의를 통해 규제 개선과 연구개발(R&D) 수요 발굴, 기업 애로 해소를 지원한다.

이날 회의에는 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석이 참석해 "정부와 기업이 원팀이 돼 우주항공 산업을 국가 주력 산업으로 성장시켜야 한다"며 "부처 칸막이를 넘어 예산·법령·행정 지원을 아우르는 범정부 대책이 필요하다"고 강조했다.

오태석 우주항공청장은 "우주항공 산업이 새로운 성장동력으로 도약하도록 모든 역량을 집중하겠다"며 "기업과 국민이 체감할 성과를 만들겠다"고 말했다.





