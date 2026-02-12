본문 바로가기
밀양시, 2년 연속 …'2025년 문화도시 조성사업' 최우수 도시 선정

영남취재본부 주소은기자

입력2026.02.12 15:56

문화·관광·경제 잇는 선순환 전략
지속가능한 지역 발전 모델 제시

경남 밀양시는 12일 문화체육관광부가 주관한 '2025년 문화도시 조성사업' 성과평가에서 최고 등급인 '최우수도시'로 선정됐다고 밝혔다.


이번 평가는 제2차∼4차 법정 문화도시 17곳과 대한민국 문화도시 13곳 등 총 30개 지자체를 대상으로 실시됐다.

‘2년 연속’ 대한민국 최우수 문화도시 선정. 밀양시 제공

'2년 연속' 대한민국 최우수 문화도시 선정. 밀양시 제공

밀양시는 2023년 최우수도시, 2024년 올해의 문화도시 선정에 이어 2년 연속 최상위 성적을 거두며 대한민국을 대표하는 문화도시로서의 위상을 공고히 했다.

시는 사업의 지속성과 현장 실행력 부분에서 압도적인 평가를 받았다. 특히 '삶의 회복 새로운 미래, 햇살문화도시 밀양'이라는 비전 아래, 단순한 일회성 행사를 넘어 도시 전체의 체질을 바꾸는 체계적인 로드맵을 실행해 온 점이 주효했다.


지난 2022년부터 2026년까지 5년간 지역 고유의 문화자산을 기반으로 문화생태계 구축과 문화공간 활성화, 문화·관광·경제 연계 전략을 체계적으로 실행하고 있으며, 시민의 자발적인 참여를 중심으로 문화가 일상과 산업, 공동체 회복으로 이어지는 선순환 구조를 만들어가고 있다. 앞으로도 사업 성과를 고도화해 지속 가능한 지역발전 모델로 확산해 나갈 계획이다.


시 관계자는 "이번 최우수도시 선정은 밀양이 대한민국 문화정책의 지속 가능한 모델로 공식 인정받았다는 뜻깊은 결과"라며 "앞으로도 문화기반의 창의산업을 도시 성장의 핵심 전략으로 삼아, 시민의 삶이 풍요로워지고 경제가 살아나는 지속 가능한 도시 브랜드를 확립해 나가겠다"라고 말했다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
