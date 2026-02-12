조선 호황에 실적 급증…HD현대, 2025년 영업익 2배 성장

조선·전력기기 수익성 개선

연간 6조996억원 기록

HD현대는 12일 공시를 통해 2025년 연간 실적을 발표했다. 연결 기준 매출은 71조2594억원, 영업이익은 6조996억원으로 집계됐다. 전년 대비 매출은 5.2%, 영업이익은 104.5% 증가했다.

조선·해양 부문의 수익성 개선이 실적 성장을 이끈 가운데, 전력기기를 포함한 주요 계열사 전반에서 고른 성장세가 이어졌다.

조선·해양 부문을 담당하는 HD한국조선해양은 고선가 선박 비중 확대와 생산 효율화를 통한 건조 물량 증가에 힘입어 매출 29조9332억원, 영업이익 3조9045억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 17.2%, 영업이익은 172.3% 증가했다.

자회사별로는 HD현대중공업이 매출 17조5806억원, 영업이익 2조375억원을 기록했고, HD현대삼호는 매출 8조714억원, 영업이익 1조3628억원을 달성했다. 조선·해양 부문 전 계열사가 호실적을 거뒀다.

HD현대마린솔루션은 주력 사업인 선박 부품 서비스(AM) 매출 증가와 디지털 솔루션 사업의 견조한 성장에 힘입어 매출 1조9827억원, 영업이익 3501억원을 기록했다. 각각 전년 대비 13.6%, 28.9% 증가한 수치다.

선박 엔진 계열사인 HD현대마린엔진은 선박 엔진 물량 확대와 부품 사업 성장에 따라 매출 4024억원, 영업이익 759억원을 기록했다. 태양광 계열사 HD현대에너지솔루션은 글로벌 판매량 증가와 판가 회복에 힘입어 매출 4927억원, 영업이익 412억원을 달성했다.

건설기계 부문의 HD현대사이트솔루션은 중남미·아프리카 등 신흥시장과 북미·유럽 등 선진시장에서의 판매 확대, 발전기·방산 등 엔진 수요 증가에 힘입어 매출 8조2367억원, 영업이익 4674억원을 기록했다. 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 6.0%, 8.1% 증가했다. 회사는 통합 시너지와 권역별 영업 전략을 기반으로 AM·엔진·컴팩 사업 등 수익원 다변화를 추진할 방침이다.

에너지 부문의 HD현대오일뱅크는 매출이 전년 대비 8% 감소한 28조249억원을 기록했지만, 정제마진 개선에 힘입어 영업이익은 83.7% 증가한 4740억원을 달성했다. 원유 도입 다변화와 공정 최적화를 통해 글로벌 정유시장 공급망 재편 등 대외 변수에 대응할 계획이다.

전력기기 부문의 HD현대일렉트릭은 해외 시장을 중심으로 한 전력기기 매출 성장과 AI 산업 확대, 데이터센터 등 고전력 인프라 투자 증가에 힘입어 매출 4조795억원, 영업이익 9953억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 22.8%, 영업이익은 48.8% 증가했다. 회사는 고부가 프로젝트 중심의 선별 수주 전략을 유지하는 한편, 친환경·고효율 제품 라인업을 강화해 유럽 등 글로벌 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.

HD현대 관계자는 "대외 환경의 변동성이 지속되는 가운데 수익성 중심의 사업 운영을 통해 실적 안정성을 높여 나갈 것"이라며 "조선과 전력기기 부문에서는 마진이 높은 수주와 생산 효율화 기조를 이어가고, 정유와 건설기계 부문에서는 시황 변화에 맞춘 운영 효율 제고로 실적 흐름 개선을 모색하겠다"고 말했다.





