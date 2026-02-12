삼성전자, 밀라노 동계올림픽 쇼트트랙 경기장에 최첨단 모니터 지원

'뷰피니티 S8', '오디세이 아크' 등 제공

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 178,600 전일대비 10,800 등락률 +6.44% 거래량 41,156,377 전일가 167,800 2026.02.12 15:30 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 5500선 돌파…반도체 '투톱' 날았다종목 잘 골랐다면 그 다음은 넉넉한 투자금 마련...최대 4배까지?수익성 굳히는 'LG' VS 체질 개선 '삼성'…올해 가전 대전 승자는 전 종목 시세 보기 close 가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기장에 고성능 모니터를 제공해 심판진의 공정한 판단과 현장 중계를 지원한다고 12일 밝혔다.

2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기장 필드 오브 플레이' 구역에 삼성전자 37형 모니터 '뷰피니티 S8(S80UD)'가 설치됐다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

쇼트트랙은 0.001초 차이로 순위가 결정되는 종목으로, 선수 간 미세한 접촉이나 스케이트 날의 위치 등 찰나의 순간이 승패를 가른다. 디스플레이는 경기 현장에서 정확한 판정을 돕는 핵심 장비로 활용되고 있다.

삼성전자는 이번 동계올림픽 공식 후원 제품으로 선정된 삼성 모니터를 쇼트트랙 경기장 내 심판이 비디오 판정을 진행하는 '필드 오브 플레이(Field of Play)' 구역과 판정을 심사하는 '비디오 룸'에 공급했다.

'필드 오브 플레이' 구역에는 37형 모니터 '뷰피니티 S8(S80UD)'가 설치됐다. 뷰피니티 S8은 37형 크기로 4K UHD(3840×2160) 해상도와 16:9 화면비를 갖춰 심판진에게 최적의 판정 환경을 제공한다. 기존 32형 대비 확장된 화면은 동일한 배율에서도 경기 장면의 세부 요소를 보다 크게 표시해, 중요한 순간을 한눈에 확인할 수 있게 해준다.

특히 HDR10 기반의 폭넓은 색 표현력과 정밀한 명암 표현을 바탕으로 접촉 순간과 선수들의 움직임을 선명하게 구현해, 판정의 정확성과 신뢰도를 높이고 있다.

국제올림픽위원회(IOC) 산하 공식 올림픽 방송사인 'OBS(Olympic Broadcasting Services)'가 운영하는 '비디오 룸'에는 '오디세이 아크(Odyssey Ark)'가 설치됐다. 55형 대화면에 1000R 곡률의 커브드 스크린을 적용해 왜곡을 최소화하고 몰입감을 극대화한 제품이다. 4K UHD 해상도(3840×2160)와 1밀리초(ms, GtG 기준)의 빠른 응답속도를 지원해 쾌속 질주하는 쇼트트랙 경기의 역동적인 장면을 선명하고 부드럽게 표현한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "쇼트트랙처럼 짧은 순간이 판정을 좌우하는 종목에서는 현장에서 어떤 장면을 얼마나 정확하게 확인할 수 있는지와 최적의 영상 송출이 중요하다"며 "앞으로도 글로벌 스포츠 이벤트와 다양한 현장 운영 환경에 최적화된 디스플레이를 지속 선보일 계획이다"라고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>