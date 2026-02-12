KB금융, '국민성장펀드 1호' 신안우이 풍력발전 2.9조 금융주선 완료

산업은행과 대표 금융주간사로 참여

총 사업비 3.4조 중 2.89조 대출주선

KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 166,000 전일대비 1,500 등락률 +0.91% 거래량 1,007,653 전일가 164,500 2026.02.12 12:35 기준 관련기사 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감코스피 1%대 상승…5360선 도달금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동 전 종목 시세 보기 close 그룹은 총 사업비 3조4000억원 규모 '신안우이 해상풍력 발전사업' 금융주선을 성공적으로 마무리했다고 12일 밝혔다. 이번 사업은 민관합동 국민성장펀드의 제1호 투자처로 선정된 첫 메가프로젝트다.

서울 여의도 KB금융그룹 본사 전경. KB금융 AD 원본보기 아이콘

KB금융은 한국산업은행과 공동 대표금융주간사로 참여해 2조8900억원 규모의 선·후순위 대출을 주선했다. 자금 모집은 시행법인의 조달 의뢰 후 한 달 만에 목표액의 2.85배를 초과하는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.

신안우이 해상풍력 발전사업은 전남 신안군 우이도리 인근 해상에 390메가와트(㎿)급 해상풍력단지를 조성하는 프로젝트다. 15㎿급 발전기 26기를 설치하며, 이는 국내 가동 중 최대 데이터센터 전력수요(270㎿)를 웃도는 규모다. 향후 국가 인공지능(AI)컴퓨팅센터 등 지역 첨단전략산업 필수 전력 인프라를 공급하게 된다.

이번 사업엔 150조원 규모로 조성된 국민성장펀드 자금이 처음 투입된다. 국민성장펀드(첨단전략산업기금)는 총 7500억원을 선·후순위 대출로 지원한다. 지난해 정부는 반도체·AI 등 첨단산업 생태계 확충과 지역 성장 파급효과가 큰 7건의 1차 메가프로젝트를 선정했다.

수익을 주민과 공유하는 '바람소득' 구조를 도입해 지역주민 소득 확충에 기여한 점도 관심을 받는다. 발전사업 주민 투자자들은 재생에너지 공급인증서(REC) 수익 일부를 바우처 및 지역화폐 형태로 지급받아 지역경제 활성화에 기여하게 된다.

KB금융은 2030년까지 총 93조원 규모의 생산적 금융을 공급할 계획이다. 투자금융 25조원(국민성장펀드 10조원·그룹 자체투자 15조원), 전략산업 기업대출 68조원을 투입해 첨단전략산업과 유망 성장기업 지원을 확대한다는 방침이다.

KB금융 관계자는 "KB금융은 인프라금융에 국한하지 않고 모험자본 공급과 중소·중견기업 투자 등 생산적 금융으로의 대전환을 실행 중"이라며 "앞으로도 다양한 영역에서 부가가치를 높이는 금융 본연의 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>