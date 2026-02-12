에프앤가이드, 지수 추종 ETF 순자산 45조원 돌파

국내 대표 민간 지수 회사 에프앤가이드 에프앤가이드 064850 | 코스닥 증권정보 현재가 13,980 전일대비 270 등락률 -1.89% 거래량 107,252 전일가 14,250 2026.02.12 11:16 기준 관련기사 코스피, 사상 최고치 경신…코스닥 4.7% '껑충'에프앤가이드 지수 추종 'TIGER 반도체TOP10 ETF'…순자산 3조 돌파[클릭 e종목]"에프앤가이드, 국내 ETF 성장으로 수혜 기대" 전 종목 시세 보기 close 는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 45조원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

국내 증시 상승세에 힘입어 ETF 시장 전체 순자산은 한 달여 만에 50조원 이상 증가하며 2월 중 350조원을 돌파했다. 시장 전반으로 자금 유입이 확대되는 가운데, 에프앤가이드 지수를 기반으로 한 ETF도 빠르게 규모를 키우고 있다.

에프앤가이드 지수를 기초자산으로 하는 상품 가운데 가장 큰 순자산을 기록한 미래에셋자산운용의 'TIGER 반도체TOP10' ETF는 이달 들어 1조2000억원이 증가하며 약 5조7000억원 규모로 확대됐다. 이는 전월 대비 27%, 전년 말 대비 101% 증가한 수치다. 삼성자산운용의 'KODEX AI반도체' ETF 역시 전년 말 대비 179% 증가하며 2조원을 돌파했다. 미국발 인공지능(AI) 투자 확대 기대감이 반도체 테마 전반으로 확산되면서 관련 ETF가 강세를 보이고 있다.

배당 테마 상품의 성장세도 두드러진다. 한화자산운용의 'PLUS 고배당주' ETF는 순자산 2조원을 넘어 국내 배당형 ETF 대표 상품으로 자리매김했다. 신한자산운용의 'SOL 코리아고배당' ETF는 전월 대비 28%, 미래에셋자산운용의 'TIGER 은행고배당플러스TOP10' ETF는 24% 증가하는 등 상법 개정 논의와 주주가치 제고 정책에 대한 기대감이 배당 테마 확대로 이어지고 있다.

에프앤가이드 관계자는 "ETF를 통해 투자자들이 산업 성장 흐름에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 지수 설계 역량을 지속 강화하고 있다"며 "국내 대표 민간 지수사업자로서 ETF 시장 성장의 기반이 되는 지수 인프라 역할을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



