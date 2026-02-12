본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

합천군, 경남도청 방문해 199억 규모 현안사업 예산 지원 건의

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.12 09:20

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

황매산 오수처리·도시재생
영상테마파크 확장 등

경남 합천군은 경남도청을 방문해 '2026년 상반기 특별조정교부금 사업'과 '2027년 지역 균형발전 특별회계사업, 전환사업, 국비 사업'에 대한 지원을 공식 건의했다고 12일 밝혔다.


장재혁 부군수는 경남도청 예산담당관실을 찾아 군 현안 사업의 시급성과 필요성을 설명하고, 원활한 사업 추진을 위한 예산 지원 및 적극적인 협조를 요청했다.

합천군 경남도 방문 '특별조정교부금' 지원 요청 현장 사진.

합천군 경남도 방문 '특별조정교부금' 지원 요청 현장 사진.

AD
원본보기 아이콘

이번에 건의한 사업은 황매산 오수처리시설 개선사업을 포함한 특별조정교부금 사업 7건 39억원, 초계면 도시재생 공모사업 추진 등 지역 균형발전 특별회계사업 3건 133억원, 합천영상테마파크 확장사업 등 전환사업 4건 21억 원, 농산물 산지유통센터(APC) 지원 국비 사업 1건 6억원 등 총 15건 199억원 규모다.

해당 사업들은 지난해 대규모 수해 피해와 노후 기반시설로 인한 안전사고 우려를 해소하고, 관광자원 확충과 체육·환경 인프라 강화를 통해 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.


장재혁 부군수는 "이번 건의 사업들은 지역 현안 해결과 주민의 생활안전 확보를 위해 꼭 필요한 예산"이라며 "군민들이 체감할 수 있는 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 경남도와 긴밀히 협력해 예산 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"기후변화, 예상보다 더 빠르다…시스템 구성 요소들 안정 상태 벗어나"

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

경찰, '여객기 참사' 부산항공청 등 압수수색

새로운 이슈 보기