숭실대 한국학연구소, 아제르바이젠 언어대학교와 업무협약 체결

박재현기자

입력2026.02.19 08:32

숏뉴스
한국학 학술 교류 확대 목적

숭실대학교 한국학연구소가 아제르바이잔 언어대학교와 업무협약을 체결했다.


숭실대학교 한국학연구소 K-학술확산연구사업단은 아제르바이잔 언어대학교(Azerbaijan University of Languages)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

숭실대 한국학연구소가 아제르바이잔 언어대학교와 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 숭실대

지난 3일 아제르바이잔 바쿠에서 열린 협약식에는 아제르바이잔 언어대학교 카말 압둘라(Kamal Abdulla) 총장과 차봉준 숭실대 한국학연구소 소장을 비롯해 양교 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 한국 전통예술·문화 분야 K-MOOC 강좌 활용과 한국학 학술 교류 확대를 목적으로 추진됐다.


양 기관은 협약을 통해 K-MOOC 강의 콘텐츠 공동 활용, 한국학 관련 국제학술대회·세미나 공동 개최, 아제르바이잔 언어대학교 한국학센터 프로그램 공동 운영, 기타 상호 협의한 학술협력 사항을 추진하기로 했다.


카말 압둘라 총장은 "숭실대 한국학연구소와의 협력을 통해 아제르바이잔 언어대학교 한국학센터가 한국어 교육과 한국학 연구의 중심으로 자리매김할 것으로 기대한다"며 "숭실대 내 아제르바이잔 관련 연구센터 설립도 희망한다"고 말했다.

차봉준 소장은 "아제르바이잔 언어대학교와의 협력은 한국학 진흥과 연구 확산이라는 공동 목표를 실현하는 데 의미가 있다"며 "이번 협약은 한국 전통예술과 문화 분야 교육 콘텐츠의 해외 확산을 위한 협력 체계 강화에 도움이 될 것"이라고 했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

