김성환號 한국투자증권, 업계 최초 '2조클럽'…"자본시장 퀀텀점프"

연결 기준 영업이익 2조3427억원, 당기순이익 2조135원

김성환 호(號) 한국투자증권이 업계 최초로 연간 영업이익·순이익 '2조 클럽'에 이름을 올렸다.

한국투자증권은 11일 잠정실적 공시를 통해 2025년 연결 기준 영업이익은 2조3427억원, 순이익은 2조135억원을 기록했다고 밝혔다. 국내 증권사 최초 2조원 돌파로 자본시장의 새 이정표를 세웠다는 평가다. 같은 기간 별도 기준 순영업수익(별도 기준 영업이익+판매관리비, 자회사 및 현지법인 배당 제외)은 3조568억원으로 전년 대비 39% 증가했다.

한국투자증권은 이번 실적이 단순한 호황 덕분이 아니라, 자본 효율과 리스크 관리 역량을 바탕으로 이익의 지속가능성을 입증한 성과라고 강조했다. 단일 업황이나 특정 사업에 기대지 않는 포트폴리오가 자리 잡으면서, 국내 증권사와의 격차를 벌리는 동시에 '글로벌 스탠다드'에 가까운 이익 레벨을 구축했다는 설명이다.

지난해 실적을 자세히 살펴보면 운용, 브로커리지, 자산관리, 기업금융(IB) 등 전 사업 부문에서 고른 성장이 돋보인다. 브로커리지 부문은 국내외 주식 거래대금 증가와 서비스 확대에 힘입어 위탁매매 수수료 수익이 39.6% 증가했다. 자산관리 부문에서는 펀드, 랩, 파생상품 등 금융상품 판매가 증가하며, 개인고객 금융상품 잔고는 전년 대비 17조원이 늘어난 85조원으로 집계됐다. IB 부문 역시 IPO, ECM, DCM, PF 등 각 분야에서 견조한 딜 파이프라인을 기반으로 14.9% 증가한 수익을 냈다. 운용 부문은 전체의 41.7%를 차지하는 1조2762억원의 순영업수익을 기록했다. 금리·환율 환경 변화 속에서도 시장 대응 역량을 고도화해 전년 대비 76.3% 성장을 이뤘다는 평가다.

더욱이 한국투자증권은 지난해 말 국내 최초로 종합투자계좌(IMA) 사업자에 공동 선정되며 중장기 성장동력도 확보한 상태다. 발행어음 1호 사업자로서 시장을 선점한 노하우를 바탕으로, IMA와 발행어음을 양대 축으로 삼아 모험자본 공급 및 성장기업 투자를 더욱 확대할 계획이라고 회사측은 강조했다. 이를 통해 단순한 규모의 확장을 넘어, 수익의 질과 구조를 골드만삭스나 모건스탠리 같은 글로벌 스탠다드 수준으로 끌어올리겠다는 방침이다.

김성환 한국투자증권 사장은 "이번 실적은 숫자만 커진 것이 아니라, 이익을 만들어내는 구조와 실행력이 한 차원 진화했음을 보여주는 결과"라며 "글로벌IB와의 격차를 줄이기 위해 전문성을 강화하고 경쟁력의 밀도를 높여 국내를 넘어 글로벌 시장에서 인정받는 자본시장의 리더가 되겠다"고 강조했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



