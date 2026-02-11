KB금융, 설 명절 맞아 '보이스피싱·신종 스캠 예방 영상' 전국 송출

KB금융그룹은 경찰청과 설 명절 전후 급증하는 보이스피싱과 신종 스캠 범죄 예방을 위한 대국민 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

KB금융은 전국 840여 개 KB국민은행·KB증권 영업점의 객장TV와 디지털 디스플레이, 주요 계열사 SNS 채널을 통해 예방 영상을 송출한다. 영상은 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단이 제작했으며, 최근 증가하는 투자리딩방 사기, 로맨스스캠, 팀미션 부업 사기 등 '신종 스캠' 주요 수법을 설명하고 의심 연락을 받으면 즉시 통화를 종료하라는 메시지를 담았다.

KB금융은 그룹 차원에서 금융사기 예방 체계를 구축하고 이상 징후가 감지되면 추가 확인 절차를 거치거나 거래를 제한하는 등 선제 대응을 이어오고 있다고 설명했다. KB국민은행은 AI 기반 이상 거래 탐지 시스템으로 의심 거래를 조기에 포착하는 역량을 강화하고 있으며, 경찰청과 'KB국민 지키미상'을 운영해 보이스피싱 예방에 기여한 시민 사례를 발굴·확산하고 있다. 농촌 지역 어르신 대상 찾아가는 예방 활동과 시니어 금융사기 예방 교육도 병행하고 있다.

경찰청은 설 연휴 기간 교통범칙금·택배 배송·경조사 알림 등을 가장한 문자로 악성 링크 클릭을 유도하는 스미싱과 가짜 쇼핑몰, 온라인 중고거래 사기가 반복적으로 발생한다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 URL이나 전화번호는 클릭·응답하지 말고, 개인정보·금융정보·금전 요구를 받으면 사실 여부를 재확인해야 한다고 강조했다.

KB금융 관계자는 "금융소비자 보호 가치를 최우선으로 삼아 국민이 안심하고 금융서비스를 이용할 수 있는 환경 조성에 기여하고자 경찰청 캠페인 홍보에 동참했다"며 "신종 범죄수법을 신속히 반영한 행동수칙과 실제 예방사례 홍보 등으로 금융사기 사각지대 해소를 위해 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



