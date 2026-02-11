본문 바로가기
韓·中에 밀려…日 샤프 가메야마 제2공장 매각 불발, 1170명 희망퇴직

전진영기자

입력2026.02.11 10:12

TV→스마트폰 액정 생산 전환했지만
수익성 악화로 매각도 불발
오는 8월 생산 종료

일본 전자제품 업체 샤프의 미에현 가메야마 제2공장 매각이 불발됐다. 공장 가동은 중단되고 1170명이 희망퇴직에 들어간다.


교도통신은 샤프가 모회사인 대만 폭스콘(홍하이정밀공업)과 매각 협상을 벌였으나 끝내 성립되지 않았다고 11일 보도했다. 오키쓰 마사히로 사장은 전날 기자회견에서 "폭스콘 측이 수익성 확보가 어렵다고 판단해 이 같은 결정을 내렸다"고 설명했다.

샤프 전자의 공장 전경. TBS.

샤프 전자의 공장 전경. TBS.

이번 매각 불발로 가메야마 제2공장은 1170명을 대상으로 희망퇴직을 모집한다. 오는 8월부터는 액정 패널 생산도 중단한다. 샤프는 생산 중단 이후 매각을 다시 추진할 계획이다.


2006년부터 가동된 가메야마 제2공장은 샤프의 대형 TV '아쿠오스'에 들어가는 액정표시장치(LCD)를 만들던 곳이다. 이곳에서 생산된 패널은 한때 '세계의 가메야마 모델'로 불리며 인기를 끌었다. 샤프의 브랜드 가치를 끌어올린 상징적 생산 거점이었다. 그러나 TV용 패널 수요가 감소하고, 한국과 중국 업체와의 경쟁도 격화됐다. 결국 샤프는 가메야마 제2공장 사업 구조를 스마트폰용 중소형 액정 패널 중심으로 전환했다.


패널 제조 장치 세척을 담당하는 요나고시 공장도 오는 7월 문을 닫는다. 샤프는 160명 규모로 희망퇴직을 모집할 예정이다. 대형 패널 생산 기술을 보유한 자회사도 정리 수순을 밟고 있다. 이에 따라 240명이 감원될 전망이라고 아사히신문은 전했다.

샤프 등 일본 전자 기업들은 2000년대 중반까지 LCD 패널 부문을 선도했다. 그러나 한국과 중국에 경쟁력이 밀리며 잇달아 사업에서 철수했다. 소니는 2012년 삼성전자에 LCD 제조 합작회사 지분을 모두 매각했고, 파나소닉도 2016년 TV용 LCD 패널 생산을 종료했다. 2024년에는 일본에서 유일하게 TV용 LCD 패널을 생산하던 샤프의 오사카부 사카이 공장도 문을 닫았다. 이로써 일본 업체의 TV용 LCD 패널 생산은 완전히 막을 내렸다





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
