글로벌 기관 투자가 40% "美 비중 축소"…조용히 번지는 '탈 달러'

글로벌 기관투자가들이 미국 자산의 비중을 줄이기 시작했다. 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책과 무역 갈등에 대한 불확실성이 머니 무브를 일으키고 있다는 분석이 나온다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 미국 조사기관 모닝스타의 보고서를 인용해 11일 이같이 보도했다. 글로벌 기관투자가 500곳을 대상으로 조사한 이번 보고서에 따르면 응답자 40%는 '미국 자산에 대한 투자 비중을 줄였거나 앞으로 축소할 것'이라고 답했다. 투자전략에서 가장 중시하는 요인으로는 76%가 '미국의 관세 정책과 무역 마찰'을 꼽았다. 이어 '미국 정부의 정책 전반' '통화변동과 달러 약세' 순으로 나타났다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 최근 글로벌 해외 기관 투자자들은 미국 국채 보유 물량을 줄이는 등 '탈 달러' 움직임에 나서고 있다. 연합뉴스.

유럽 연기금들은 벌써부터 비중을 축소하고 있다. 덴마크 연금펀드 아카데미커펜션은 지난달 말 1억달러 규모의 미국 국채를 매각했다. 그린란드를 둘러싼 미국과의 갈등을 의식한 조치로 분석된다. 북유럽 최대 연기금 알렉타도 "미국 정책의 예측 가능성이 낮아지는 데다 정부의 막대한 재정 적자가 동시에 발생하고 있다"며 지난달 미국 국채 보유 물량을 대부분 정리했다.

글로벌 시장도 변화하고 있다. 미국 시장조사업체 EPFR에 따르면 글로벌 기관투자가가 운용하는 채권형 펀드 내 미국 채권 비중은 2021년 말 50%에서 최근 42%로 낮아졌다. 글로벌 투자기관 중 지난해 1~11월 미 국채를 가장 많이 매도한 나라는 중국으로, 1167억달러어치를 팔았다. 이어 인도, 브라질이 뒤를 이었다고 국제금융협회(IIF)는 전했다.

달러 자산의 대체 투자처로는 금이나 스위스프랑, 신흥국 자산을 선호했다. 캐나다 공적연금을 운용하는 온타리오투자관리공사(IMCO)는 지난달 말 연례 보고서를 통해 엔화와 금, 스위스프랑을 달러를 대신할 투자 대안으로 언급했다. 유럽 1위 자산운용사 아문디의 발레리 보드송 최고경영자(CEO)도 지난 4일 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "미국 달러 자산을 축소하고 유럽 및 신흥 시장으로 전환 중"이라고 밝혔다. 지난해 1월 이후 달러 지수는 10% 하락했지만, 금과 스위스 프랑은 같은 기간 20% 가까이 상승했다.

공공부문에서도 탈달러 움직임이 이어지고 있다. 미국 재무부 통계에 따르면 외국 공공기관이 보유한 미국 국채는 최근 5년간 5700억달러 감소했다. 미국이 러시아의 우크라이나 침공 이후 달러 자산 동결 등 금융 제재를 단행한 것이 영향을 미쳤다. 외국 정부들이 제재 리스크를 의식해 달러 자산 의존도를 낮추고 있다는 분석도 나온다.

닛케이는 이 같은 추세에 대한 변수로 "시장에 민감한 트럼프 행정부가 어떤 대응에 나설지가 관건"이라고 지적했다.





