삼성물산, '2026 아시아 디자인 프라이즈' 본상 수상

부애리기자

입력2026.02.11 09:26

수정2026.02.11 09:45

래미안 원페를라·원펜타스·잠실래미안아이파크 '위너'
6년 연속 수상

래미안 원페를라 '윈드 라이브러리 가든' 사진. 삼성물산 제공

삼성물산 건설부문이 시공에 참여한 3개 단지와 래미안갤러리가 '2026 아시아 디자인 프라이즈'에서 본상 7건을 받았다.


11일 삼성물산에 따르면 공간·건축 부문에서 래미안 원페를라·래미안 원펜타스·잠실래미안아이파크, 커뮤니케이션 부문에서는 래미안갤러리가 본상인 '위너'를 수상했다.

아시아 디자인 프라이즈는 아시아 최대 국제 디자인 공모전이다. 세계 31개국에서 1500개가 넘는 출품 작품 중 공간·산업·커뮤니케이션 분야에서 심미성·독창성·실용성을 기준으로 수상작을 선정한다.


래미안 원페를라에서는 한국의 전통적인 조경 방식인 차경을 활용한 북카페인 '윈드 라이브러리 가든'과 야경을 담은 '그린 아트 갤러리 가든', 기하학적 통일성을 담은 외관 디자인으로 단일 단지에서만 3건의 본상을 받으며 높은 평가를 받았다.


래미안 원펜타스는 한강에 비친 빛을 모티브로 한 유기적인 선형의 외관 디자인으로, 잠실래미안아이파크는 각기 다른 4가지 위치에서 파노라마 뷰를 감상할 수 있는 '블루 포레스트 가든'과 물의 흐름과 파동의 곡선미를 모티브로 디자인한 '블루 웨이브 놀이터'가 각각 본상을 수상했다.

래미안갤러리는 고객이 직접 채색한 삼성물산의 랜드마크 건물을 미디어 아트로 연결하는 체험 콘텐츠 '마이 래미안시티'로 커뮤니케이션 분야에서 본상을 수상했다.


김상국 삼성물산 주택개발사업부장은 "래미안의 독보적인 디자인 위상을 더욱 강화해 입주민들에게 최고의 주거 가치를 제공하겠다"고 밝혔다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
