정청래 "지방선거 전 혁신당과 합당 논의 중단…국민과 민주당, 혁신당 당원에게 사과"(종합)

최고위 "더 이상 혼란 막아야"

지방선거 후 통합준비위 중심 추진

정청래 "전당원투표 성사 못해 아쉬움"

더불어민주당이 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의 일체를 10일 중단하기로 했다.

정청래 대표는 이날 저녁 국회에서 비공개 최고위원회의를 연 뒤 브리핑에서 "오늘 민주당 긴급 최고위와 함께 지방선거 전 합당 논의를 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.

정 대표는 혁신당과 합당 제안과 관련해 "오직 지방선거 승리와 이재명 정부의 성공을 위한 충정이었다"며 "선거에서 통합이 큰 힘을 발휘해 온 것을 보았다. 내란 세력의 완전한 척결을 위해 통합을 통한 승리가 절실했다"고 설명했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 결과를 발표하고 있다.

다만 그는 "통합 제안이 당 안팎에서 많은 우려와 걱정을 가져왔다"며 "통합을 통한 상승 작용 또한 어려움에 처한 것이 사실"이라고 밝혔다. 정 대표는 "더 이상의 혼란을 막아야 한다는 당 안팎의 여론을 무겁게 받아들이지 않을 수 없었다"고 경위를 설명했다. 다만 그는 통합을 위한 전당원투표가 성사되지 못한 것에 대해서는 "아쉬움이 매우 클 수밖에 없다"고 밝혔다.

지방선거 전 합당 논의를 중단하지만, 이후 준비는 계속 진행하기로 했다. 정 대표는 이어 "연대와 통합을 위한 추진준비위원회 구성을 결정하고, 혁신당에도 준비위 구성을 제안한다"며 "지방선거 후 통합추진준비위를 중심으로 통합을 추진할 것"이라고 말했다. 합당 논의는 중단하지만, 지방선거에서 후보 단일화 등 연대 방안을 논의하고 지방선거 후에는 통합을 재추진한다는 것이다.

그는 합당 문제로 민주당 내부, 민주당과 혁신당 사이에 갈등이 빚어진 것에 대해서도 사과했다. 정 대표는 "혁신당과의 통합에 찬성했던 반대를 했던 우리 모두는 선당후사의 마음을 갖고 있다"며 "찬성도 애당심이고 반대도 애당심"이라고 했다. 아울러 "그동안 통합 논의 과정에서 있었던 모든 일들은 저의 부족함 때문"이라며 "국민 여러분과 민주당 당원들, 그리고 혁신당 당원들께 사과드린다"고 했다.

앞서 민주당은 의원총회를 통해 당내 의견 수렴을 거친 뒤 최고위원회의에서 합당 관련 입장을 정리하겠다는 방침이었다. 이날 의원 총회가 열렸는데 대다수 의원들은 합당 중단 의견을 밝힌 것으로 알려졌다.

박수현 민주당 수석대변인은 의총 후 "약 20명 의원의 발언이 있었다"며 "발언 내용을 종합하면 혁신당과의 합당 제안이 지방선거 압승을 통해 이재명 정부의 국정 성공을 뒷받침하기 위한 진정성에서 비롯됐다 해도 추진과정에서 발생한 갈등으로 귀결되고 있는 상황 인식을 공유했다"고 소개했다. 이어 "의원들은 대체로 통합 필요성은 공감하나 현 상황에서 합당 추진은 명분이 있지만, 추진이 어렵다는 것과 오늘 의총 결과를 반영해 최고위가 신속히 결론 내려달라고 요구했다"고 전했다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 결과를 발표하고 최고위원들과 악수하고 있다.

비공개로 진행된 의총에서는 대체로 '합당 논의를 멈춰야 한다'는 의견이 우세했다는 전언이다. 호남지역 초선 의원은 "합당하는 것에 반대하지는 않는데 지금 당장 하는 것은 멈췄으면 좋겠다는 얘기를 많이 들었다"고 분위기를 전했다. 충청권 재선 의원도 "이제 결단을 내렸으면 좋겠다, 더 오래 걸리면 안 된다는 게 중론"이라고 분위기를 알렸다. 그는 "최고위원 등도 (갈등을 빚은 것에 대해) 사과를 해야 한다"며 "갈등을 많이 키워놨으니, 빨리 봉합하려면 사과도 수단"이라고 말했다.





나주석 기자

최서윤 기자



