이 대통령,나토 사무총장과 통화…"한국은 최적의 방산 파트너"

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령은 10일 오후 마크 루터 북대서양조약기구(NATO) 사무총장과의 통화에서 한국이 '최적의 방산 파트너'라고 강조했다.
김남준 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 루터 사무총장과 통화했다고 밝혔다. 이번 통화는 루터 사무총장의 요청으로 이뤄졌다. 양측의 통화는 지난해 7월 이후 약 7개월 만이다.
이 대통령은 통화에서 한국이 우수한 방산 역량을 바탕으로 나토의 여러 회원국과 방산 협력관계를 구축한 최적의 방산 파트너임을 강조했다고 한다. 지난해 신설된 한-나토 방산협의체 등을 통해 방산 협력을 내실 있게 추진하자는 제안도 건넸다. 이에 루터 사무총장은 한국의 방위산업 역량을 높이 평가하고, 한-나토 방산 협력 강화를 계속 지지하겠다고 화답한 것으로 알려졌다.
또 이 대통령과 루터 사무총장은 최근 인도·태평양과 유럽의 안보가 더욱 긴밀히 연결된 상황에서, 글로벌 안보 도전에 대응하기 위해 우리나라와 나토 간 지속적인 협력이 필요하다는 점에 공감했다고 김 대변인은 전했다. 우크라이나 전쟁 및 한반도 정세에서도 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.
이 밖에도 양측은 방산을 비롯한 우주, 정보공유 등의 분야에서 한-나토 관계 심화를 위한 노력을 지속해 나가기로 했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
