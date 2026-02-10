지방행정·생활편의 데이터 한눈에…지역정보개발원, 공공포털로 통합

209종 데이터 API 전면 개방

AI·데이터 기반 서비스 활용 확대 기대

한국지역정보개발원은 전국 지방자치단체에서 생산되는 지방행정 인허가 정보와 생활편의 데이터를 공공데이터 포털로 통합해 본격 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 통합으로 그동안 '지방행정 인허가데이터 개방 포털'과 '공공데이터 포털'로 나뉘어 제공되던 정보가 하나의 창구로 일원화됐다. 이에 따라 이용자들은 공공데이터 포털을 통해 전국 업종별 인허가 정보와 생활편의 데이터를 보다 쉽고 편리하게 확인하고 활용할 수 있게 됐다.

통합 대상은 일반음식점, 통신판매업 등 195종의 지방행정 인허가 정보와 민방위 대피시설, 폐쇄회로(CC)TV, 무인민원발급기 등 14종의 생활편의 정보로, 총 209종의 데이터가 제공된다.

특히 개발원은 이번 통합 과정에서 개발자를 위한 응용프로그램 인터페이스(API) 방식의 데이터 제공을 전면 확대했다. 기존에는 인허가 195종과 생활편의 2종 등 197종만 API 형태로 제공됐지만, 이번 개선을 통해 전체 209종 데이터를 모두 API로 이용할 수 있게 됐다.

이를 통해 특정 업종의 분포 현황과 변화 흐름을 보다 손쉽게 분석할 수 있으며, 데이터 기반 서비스 개발과 연구 활용도 역시 크게 높아질 것으로 기대된다. 과거 이력 데이터도 함께 제공돼 업종별 증감 추이와 지역별 변화 패턴을 분석하는 시계열 기반 활용도 가능해졌다.

기존 이용자의 불편을 최소화하기 위해 '지방행정 인허가데이터 개방 포털'은 오는 4월 15일까지 한시적으로 병행 운영된다.

박덕수 개발원 원장은 "이번 지방행정 인허가 데이터 통합 개방은 공공데이터를 보다 쉽게 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 데이터 품질 관리와 플랫폼 안정성 강화를 통해 인공지능(AI)과 고부가가치 데이터 활용을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>