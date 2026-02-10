본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

"민생법안 챙긴다"…민주, 입법추진 상황실 설치

전영주기자

입력2026.02.10 10:57

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입법 지연 비판에 속도전
아동수당·필수의료 박차

더불어민주당이 10일 국회 본관 당대표회의실 앞 복도에서 '민생경제 입법 추진 상황실' 현판식을 개최했다. 이재명 대통령을 비롯한 정부 관계자들이 국회의 입법 지연을 잇달아 비판하자 입법 속도전에 나선 것이다.


한병도 더불어민주당 원내대표(오른쪽 세 번째) 와 김한규 원내정책수석부대표(왼쪽 세 번째)를 비롯한 참석자들이 10일 국회에서 민생경제 입법추진 상황실 현판식을 하고 있다. 김현민 기자

한병도 더불어민주당 원내대표(오른쪽 세 번째) 와 김한규 원내정책수석부대표(왼쪽 세 번째)를 비롯한 참석자들이 10일 국회에서 민생경제 입법추진 상황실 현판식을 하고 있다. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

한병도 원내대표는 이날 오전 현판식에서 "현재 129건 법안이 있는데 전세사기 피해를 당한 분, 아동수당 관련 법 등 국민의 삶과 절박함이 묻어 있는 법이 많이 있다"며 상황실 필요성을 설명했다.

상황실장을 맡은 김한규 원내정책수석부대표는 "수많은 민생경제법안 중에 청와대와 정부, 민주당이 합의한 법안을 최우선 과제로 처리하겠다"며 "매일 시시각각 변하는 상황을 상황실에서 챙겨서 의원 입법활동을 지원할 것"이라고 했다.


한병도 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 인사말을 하고 있다. 김현민 기자

한병도 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 민생경제 입법추진 상황실 현판식에서 인사말을 하고 있다. 김현민 기자

원본보기 아이콘

민주당은 상황실을 통해 민생·개혁법안 처리에 박차를 가할 것으로 전망된다. 민생법안으로는 아동수당 지급 연령과 지급액을 올리는 아동수당법과 필수의료 집중 지원을 담은 필수의료법, 전세사기 피해자 지원을 위한 전세사기 피해자법 등이 처리가 시급한 법안으로 거론된다. 민주당은 3차 상법 개정안과 검찰·사법개혁 법안, 행정통합특별법안 같은 개혁법안도 조속한 처리를 예고했다.


한 원내대표는 "상황실은 멈춰선 민생 법안들을 실어 나를 입법고속도로 관제센터"라면서 "어느 상임위원회가 막혔는지 주 단위, 월 단위로 정밀 점검해 정체구간을 뚫고 우회구간을 찾을 것"이라고 했다.

앞서 이 대통령은 지난달 말 국무회의에서 "국회가 너무 느려서 지금 일을 할 수가 없는 상태"라고 공개 비판한 바 있다. 전날 열린 고위당정협의에서는 김민석 국무총리와 강훈식 비서실장이 "입법에 속도를 내달라"고 요청하기도 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"똑 떨어졌는데 23만원이 넘더라" 한숨 푹…난리 난 쌀값에 정부양곡 푼다 "똑 떨어졌는데 23만원이 넘더라" 한숨 푹…난리 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기