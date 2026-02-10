광명시, 광명3동 도시재생 '탄소로운 팝업사업' 참여기업 모집

탄소중립 교육·체험형 활동 운영

공간 제공·강사 수당 등 사업비 지원

경기도 광명시는 광명3동 도시재생사업의 일환으로 '사회연대경제 탄소로운 팝업 사업'에 참여할 사회적경제 기업을 오는 13일까지 모집한다.

이 사업은 시가 추진하는 지역 공동체 자산화를 기반으로 한 도시재생 모델 구축을 위한 것이다.

신청 대상은 공고일 기준 광명에 소재지를 둔 (예비)사회적기업, (예비)마을기업, (사회적)협동조합, 자활기업이다.

시는 ▲사업 이해도 ▲사업계획의 구체성 및 타당성 ▲지역사회에 미치는 영향 ▲주민 참여 및 화합 가능성 등을 종합적으로 평가해 3~5개 팀을 최종 선정할 예정이다.

참여를 희망하는 기업은 광명시청 누리집) 고시공고 게시판에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다. 선정 결과는 오는 25일 발표한다.

선정 기업은 협약 체결 후 3월부터 12월까지 사업을 추진하게 된다. 자세한 사항은 광명시 도시재생과로 문의하면 안내받을 수 있다.

앞서 시는 지역 공동체 활성화를 위해 소하2동에서 목공 체험, 업사이클 물품 제작, 어린이 대상 탄소중립 교육, 동네 이야기를 기록하는 영상 제작 등 다양한 주민 참여형 프로그램을 운영했다.

박승원 광명시장은 "사회연대경제기업과 주민이 함께 만들어 가는 지속가능한 도시재생 모델이 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>