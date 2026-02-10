CJ ENM 'AI 콘텐츠 얼라이언스' 출범…산학 협력 생태계 조성

국내 첫 민간 주도 협력 모델

발족식에는 김재현 문화체육관광부 문화미디어산업실장을 비롯해 CJ ENM, 국내외 AI 영화제에서 수상한 신생기업, 콘텐츠 제작 기업 등 총 13개 기업이 자리했다. AI 콘텐츠 미디어 분야 인재 양성에 주력하는 대학 등 총 5개 교육기관도 함께했다. 향후 국내외 미디어, 기술 기업까지 참여 범위를 넓힌다.

김재현 실장은 축사를 통해 "AI 콘텐츠 얼라이언스는 AI 콘텐츠 기술과 콘텐츠를 결합해 새로운 창작 기회를 모색하고 글로벌 AI 콘텐츠 허브로 도약하기 위한 출발점"이라며 "시의적절한 지원과 투자로 민간의 혁신을 뒷받침하고 협력과 선순환이 이어지는 제도적 기반을 마련하겠다"고 강조했다.

AI 콘텐츠 얼라이언스는 ▲차별적 AI 콘텐츠 제작 확대 ▲특화 기술 연구·개발(R&D) ▲전문 인재 양성 ▲국내외 유통 플랫폼 확대 ▲정책 기반 조성의 5대 협력 과제를 중심으로 공동 활동을 추진한다. 올해 산·학 수시 협의체 통한 AI 산업에 최적화된 인재 양성 프로그램을 설계해 교육기관에 개설할 계획이다. 공동 제작 프로젝트는 하반기 킥오프를 목표로 워크숍 등 정례 회의체를 통해 참여사 매칭에 나선다.

CJ ENM은 이번 얼라이언스를 통해 현장 중심의 AI 콘텐츠 실험과 공동 과제 추진을 가속화한다. 중소 제작사와 교육기관이 함께 성장할 수 있는 협력 모델을 정착시켜 AI 콘텐츠 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다.

윤상현 CJ ENM 대표이사는 "글로벌 시장을 선도하고 있는 K-콘텐츠 산업의 이면에는 다양한 산업 주체들의 고민과 의지로 구축된 균형 잡힌 생태계가 존재했다"며 "CJ ENM은 이번 얼라이언스를 통해 제작·기술·유통·인재·정책을 잇는 협력 AI 콘텐츠 생태계를 신속히 조성하고, 대한민국이 'AI 문화강국'으로 도약하는 데 기여하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



