용인 죽전동 '수지뜨리에체' 리모델링 사업계획 승인

430→494가구로 증축…64가구 일반분양

지역내 사업계획 승인 단지 6곳으로 늘어

경기도 용인시 수지구 죽전동의 '수지뜨리에체' 아파트가 리모델링을 위한 사업계획승인 관문을 통과했다.

용인시 수지구 죽전동 '수지뜨리에체' 아파트의 리모델링 조감도. 용인시 제공

용인시는 수지구 죽전동 414의 '수지뜨리에체 아파트 리모델링 사업계획'을 승인했다고 10일 밝혔다.

1998년 지어진 이 아파트는 지하 2층, 지상 16~20층 430가구로 구성된 단지다. 전용 59~114㎡로 이뤄져 있다. 2021년 리모델링 조합이 설립됐으며, 지난해 도시계획위원회·공동위원회 심의, 교통영향평가 등의 행정절차를 거쳐 이번에 사업계획승인을 받았다.

리모델링을 통해 이 아파트는 지하 5~지상 20층 494가구로 탈바꿈한다. 가구수 증가분 64가구는 일반분양될 예정이다. 특히 리모델링을 통해 434대였던 주차대수는 669대로 늘어난다. 시공사는 SK에코플랜트다.

단지는 전철 수인분당선 죽전역이 가까운데다 분당 생활권이어서 편리한 주거 인프라를 갖춘 것으로 평가된다.

용인 지역에서 리모델링 사업계획승인을 받은 단지는 ▲수지초입마을 ▲보원 ▲동부 ▲한국 ▲성복역 리버파크 ▲수지뜨리에체 등 6곳으로 늘었다.

시 관계자는 "리모델링 통합심의 운영 등 행정절차 간소화를 통해 사업이 신속하게 이뤄질 수 있도록 지원할 것"이라며 "도심의 노후 공동주택 주거환경 개선과 도시의 지속 가능한 발전을 위해 적극 행정을 펼치겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



