李대통령 "서울 매입임대 4만2500세대, 적은 물량 결코 아냐"

송승섭기자

입력2026.02.10 08:30

이재명 대통령이 6일 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 '경남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 10일 서울 매입임대 4만2500세대에 대해 "적은 물량은 결코 아니다"라고 말했다. 등록 임대사업자의 '다주택 양도소득세 중과 배제' 혜택을 겨냥한 발언도 이어갔다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '"우린 원룸 공급자인데 왜 때리나"… 대통령 발언에 임대사업자들 술렁'이라는 기사를 반박하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 기사 속 '그치고', '정도가' 표현에 대해 "이미 일정한 의도가 드러나고 있다"면서 "다주택인 아파트 4만2500호가 양도차익을 누리며 무기한으로 버티지 않고, 다주택 양도세 중과를 피해 매물로 나오면 '집값 안정 효과가 미지수'일 것 같지는 않다"고 반박했다.


해당 기사에는 2024년 기준 전국 민간임대주택(134만9121호) 중 매입임대주택은 절반 정도(71만7466호)에 불과하고, 이중 서울 아파트는 4만2500호 정도에 불과하다는 내용이 담겼다. 대부분의 매입임대는 소형주택으로 이들이 매각에 나서도 가격 안정 효과는 제한적이라는 취지다.


매입임대 제도에 대한 이 대통령의 문제 제기는 사흘째다. 이 대통령은 지난 8일 "임대사업자 등록만 하면 집을 얼마든지 사 모을 수 있다는 것은 이상하다"고 운을 띄웠다. 9일에는 등록임대사업자의 다주택 양도세 중과 배제 특혜에 대해 "각종 세제도 일반 임대주택과 동일해야 공평해야겠지요?"라며 제도 개편을 시사했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
