아이스크림미디어 "하이클래스, 중등 시장 본격 확장"

아이스크림미디어가 운영하는 학교 통합 관리 시스템 '하이클래스'는 새로운 기능을 추가해 서비스 범위를 확대한다고 10일 밝혔다.

하이클래스는 중등 시간표 프로그램과 문자 서비스를 새롭게 출시하며, 초·중·고를 아우르는 통합 학교 관리 시스템으로의 확장을 본격화한다.

중등 시간표 프로그램은 복잡한 시수 구조와 교과 편성을 고려해 설계됐다. 교과별 시수 관리와 시간표 구성 과정을 체계화해 신학기 준비 과정에서 발생하는 교사의 행정 부담을 줄일 수 있도록 했다. 중등 시간표 프로그램과 문자 서비스는 이달부터 학교 현장에 순차적으로 적용되고 있다.

함께 선보인 문자 서비스에는 학생별 정보 자동 입력이 가능한 '메일머지' 기능과 '다국어 번역' 기능이 적용됐다. 이를 통해 학생·학부모별 이름, 학년, 반 등의 정보를 자동으로 반영한 맞춤형 문자 발송이 가능하며, 외국인 학부모에게도 언어 장벽 없이 학교 안내를 전달할 수 있다.

정문영 하이클래스팀 팀장은 "학교 현장의 업무 흐름에 맞춰 실제로 도움이 되는 서비스를 중심으로 기능을 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라며 "초·중·고를 아우르는 학교 통합 관리 시스템 구축을 목표로 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 했다





