[포토] 대화하는 정동영 통일부 장관과 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관(왼쪽)과 정동영 통일부 장관이 9일 국회에서 열린 본회의에 출석해 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야) 시작 전 대화하고 있다.







