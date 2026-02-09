제65회 3·1민속문화제 동부장군 추대식 성황리 개최

3·1 정신 되새겨…성공적 행사 개최와 무사 안녕 위한 결의 다져

제65회 3·1민속문화제 동부추진위원회(추진위원장 김진철)는 지난 6일 경남 창녕군 남지읍 행정복지센터에서 동부장군 추대식을 성황리에 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 추대식에는 성낙인 군수, 홍성두 군의회의장을 비롯한 3·1민속문화제 관계자, 관내 기관·단체장, 읍민 등 300여 명이 참석해 동부장군 추대를 함께 축하했다.

제65회 31민속문화제 동부장군 추대식 거행. 창녕군 제공 AD 원본보기 아이콘

동부 대장으로는 손유희 전국 이·통장연합회 경상남도지부 창녕군지회장, 중장으로는 신종철 남곡지역 자율방범대장, 소장으로는 문주성 남지 향친회 부회장이 각각 추대됐다.

손유희 대장은 "대장이라는 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "중장·소장과 함께 3·1 정신을 되새기고 군민 모두가 함께 어울릴 수 있는 3·1민속문화제를 만들어 가겠다"고 말했다.

김선경 남지읍장은 "3·1민속문화제가 차질 없이 진행될 수 있도록 행사 전반을 꼼꼼히 살피겠다"며 "모든 군민이 함께 모여 전통의 의미를 나누고 즐길 수 있는 화합의 장이 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이날 행사는 농악 공연으로 막을 올리며 분위기를 고조시켰으며, 이어진 무사 안녕 및 승리 기원 고사제에서는 추대된 장군들이 행사의 성공적인 개최와 지역의 안녕을 기원하며 잔을 올렸다.

한편, 제65회 3·1민속문화제는 오는 28일 전야제를 시작으로 내달 3월 3일까지 4일간 창녕군 영산면 일원에서 열릴 예정이다.





