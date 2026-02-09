본문 바로가기
[포토] 5300선 단숨에 회복한 코스피

조용준기자

입력2026.02.09 09:34

[포토] 5300선 단숨에 회복한 코스피
코스피가 4% 넘게 급등 출발한 9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 4.13% 오른 5299.10 출발, 역대 최고 시가를 기록했고 코스닥은 2.7% 상승한 1109.91에 개장했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

