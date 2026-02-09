빨간펜 수학의 달인, '제5회 KSMC수학경시대회' 시상식 개최

수상자 180명 선정

초중등 수학 전문 교실 '빨간펜 수학의 달인'은 지난 7일 서울 종로구 교원투어빌딩 콘서트홀에서 '제5회 KSMC(Kyowon Sudal Mathmatics Competitions) 수학경시대회' 시상식을 개최했다고 9일 밝혔다.

지난 7일 교원투어빌딩 콘서트홀에서 열린 '제5회 KSMC 수학경시대회' 수상자들이 단체 사진을 찍고 있다. 교원그룹 AD 원본보기 아이콘

올해로 5회째를 맞이한 이번 대회는 전국 초등학교 3학년부터 중학교 1학년까지 학생을 대상으로 수학의 달인이 자체 시행하는 대회다. 학생 개개인의 수학적 사고력과 문제 해결 역량을 객관적으로 점검할 수 있도록 초중등 교육과정 기반의 기초부터 심화, 응용문제로 출제됐다. 2018년 첫 시행해 올해 대회까지 누적 응시자 수는 2700명을 돌파했다.

대회는 지난달 17일 전국 10개 권역에서 동시에 치러졌다. 수학의 달인은 학년별 성적 우수자를 선발해 ▲1등(5명) ▲2등(12명) ▲3등(13명) ▲장려상(150명) 총 180명에게 상패와 상장을 수여했다. 특히 수상자 전원에게는 개인별 성적 분석과 문항 유형별 강약점을 담은 결과 리포트가 제공돼 향후 학습 방향성을 구체적으로 설계할 수 있도록 지원했다.

수학의 달인 관계자는 "KSMC 수학경시대회는 결과보다 과정과 성장을 중시하는 대회로, 아이들이 자신의 실력을 객관적으로 마주하고, 한 단계 더 도전할 목표를 세우는 경험 자체가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 학생들이 수학 실력 앞에서 흔들리지 않고 도전할 수 있도록 체계적인 피드백을 제공하는 수학경시대회를 지속해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>