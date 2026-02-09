"명품 의류 시장은 침체 중인데…하루 182만원 고급 호텔은 각광"

英 파이낸셜타임스, 최고급 호텔 실적 분석

최고급 호텔 가용 객실당 매출 10.6% ↑

"암호화폐로 돈 불린 젊은 여행객 증가"

세계적으로 명품 시장은 둔화하고 있으나, 고급 호텔에 대한 수요는 늘어나고 있다는 분석이 나왔다.

싱가포르의 마리나 베이 샌즈 호텔 인근 전경으로 기사 이해를 돕기 위한 사진. AFP연합뉴스

연합뉴스는 8일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 "상업용 부동산 분석업체 코스타(CoStar)에 따르면 지난해 전 세계 최고급 호텔의 하루 평균 숙박료는 1245달러(약 182만원)로, 전년보다 8% 올라 사상 최고치로 뛰었다"고 보도했다. 객실 점유율도 2.3% 올라 높은 물가 상승률에도 불구하고 부유한 여행객들은 큰 부담을 느끼지 않은 것으로 분석됐다.

업계에서 성장률을 가늠하는 데 주로 사용하는 '가용 객실당 매출'은 전년보다 10.6% 증가했는데, 이는 호텔업계 전반과 비교해 3배를 넘는 성장률이다. 최고급을 포함한 고급 호텔의 가용 객실당 매출 증가율은 5.8%, 상급 호텔은 2.1%였고 중급 호텔과 보급형 호텔은 마이너스 성장률을 보여 오히려 비싼 호텔일수록 좋은 매출을 낸 것으로 나타났다.

전 세게 주요 증시가 상승세를 보이고, 암호화폐 시장이 활성화되는 등 가용 자산이 늘어난 고소득 여행객이 삶의 질을 위해 돈을 아끼지 않는 추세를 보인다는 평가가 나온다. 투자회사 번스타인의 애널리스트 리처드 클라크는 FT에 "암호화폐 등으로 자산을 불린 젊은 여행객이 증가하면서 초고가 호텔들이 자신감을 찾았다"고 설명했다.

호텔업계에서는 럭셔리 소비에 거리낌이 없는 손님을 잡기 위해 공을 들이고 있다. 라스베이거스 샌즈의 마리나 베이 샌즈 호텔은 더 크고 비싼 스위트룸을 만들려 객실 수를 줄이기까지 했고, 불가리 호텔 앤드 리조트의 새 호텔은 고압 산소치료 등 고가 웰빙 프로그램을 더한 서비스를 제공하기로 했다. 로코포르테 더칼튼 밀라노는 저주파 진동 침대가 있는 휴식실과 테라피 프로그램을 제공하는 스파 등을 갖춘 가운데, 객실 가격은 1400유로(약 242만원)에서 1만 7500유로(약 3030만원)에 달한다.

반면 디자이너 상품 등 다른 럭셔리 시장은 수요가 약화하고 있다. 컨설팅회사 베인 앤 컴퍼니가 지난해 발표한 보고서에 따르면, 의류, 보석 등 개인 명품 시장 규모는 약 2% 감소한 것으로 알려졌다. 그 원인으로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상과 중국 소비자들의 '궈차오(자국 브랜드를 선호하는 현상)'이 영향을 미친 것으로 분석됐다. 특히 Z세대 소비자들이 명품 브랜드가 오랜 기간 쌓아온 가격과 브랜드 가치에 대해 재평가하고 있다고 보고서는 지적했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



